В Воронежской области от коронавируса выздоровели 15 человек

ВОРОНЕЖ, 26 апр - РИА Новости. Число выздоровевших после коронавируса в Воронежской области за сутки выросло с 42 до 57 человек, сообщает в воскресенье правительство региона.
По данным на утро 26 апреля, в регионе у 338 человек подтвержден коронавирус. Умерли восемь пациентов с COVID-19. Выздоровели 42 человека.
"Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области выросло до 57 человек", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.