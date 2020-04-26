Премьер Италии объявил о смягчении карантина

РИМ, 26 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Италия с 4 мая начинает так называемую фазу 2 борьбы с эпидемией коронавируса, в рамках которой будет снята часть ограничений, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте

"До 18 мая останутся в силе обоснования для передвижения внутри регионов. Мы добавляем исключительно поездки для посещения близких. Мы знаем, что многие семьи оказались разделены", — сказал он на пресс-конференции в воскресенье вечером.

По словам премьера, единственным способом сосуществования с вирусом является соблюдение предосторожностей даже при общении с родственниками, так как кривая эпидемии еще может снова пойти в рост.

"Если ты любишь Италию, соблюдай дистанцию", — сказал Конте.

Кроме того, с 4 мая в Италии откроются парки и городские сады при условии, что разрешение на то дадут мэры городов. Также будут разрешены индивидуальные тренировки при соблюдении мер предосторожности и возобновится работа профессиональных спортивных секций.

"Но запрет на сбор народа остается. Частные и публичные вечеринки не разрешены", — подчеркнул премьер.