Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T00:09
https://ria.ru/20200426/1570602359.html
Минфин готов поддерживать россиян в случае продления эпидемии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570542913_156:500:2908:2048_1036x0_80_0_0_2509cf5c81f57cec38fe53bcac01ac95.jpg
РИА Новости

Минфин готов поддерживать россиян в случае продления эпидемии

21:52 26.04.2020 (обновлено: 00:09 27.04.2020)
18894
© REUTERS / Maxim ShemetovМужчина рядом с торговым киоском на улице Москвы
Мужчина рядом с торговым киоском на улице Москвы
© REUTERS / Maxim Shemetov
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Минфин России готов выделить дополнительно столько, сколько потребуется средств на поддержку населения и экономики в случае продления ситуации с распространением коронавируса и связанных с этим ограничений, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Ресурсов у нас достаточно, резервы есть, будем дальше поддерживать наших людей", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". "Сколько бы ни потребовалось времени для того, чтобы проводить такую политику, мы будем это делать. И сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать", — подчеркнул он.
Сотрудники полиции на улице Кузнецкий мост в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV
26 апреля, 15:43Распространение нового коронавируса
Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции
По словам министра финансов, власти готовы к продолжению такой ситуации столько, сколько потребуется, несмотря на то что это дорого обходится бюджету. "Внутри бюджета мы направим около 2,8% (ВВП) дополнительных ресурсов — как в виде прямой бюджетной помощи, так и в виде гарантийной поддержки, о которой мы с вами говорили, на меры, которые позволят минимизировать последствия этой пандемии как для наших граждан, так и для экономики", — сказал он.
Для этого Минфин возьмет около двух триллионов рублей из ФНБ, а также привлечет около одного триллиона рублей дополнительных заимствований. Сокращать остальные запланированные расходы бюджета при этом не планируется, поскольку Минфин рассматривает бюджет как контрциклический инструмент экономической политики.
"Да, бюджет в этом году у нас будет дефицитный, но ситуация такова, что здесь мы готовы идти на те издержки и дополнительные траты, которые позволят нам принять все необходимые меры, чтобы в меньшей степени наши граждане почувствовали последствия негативных явлений", — заявил Силуанов. Он отметил, что российская и мировая экономики сейчас столкнулись с новыми непредсказуемыми вызовами и сейчас ищется выход из этой ситуации, а правительства и центральные банки всех стран принимают меры поддержки и стимулирования экономики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Господдержка россиян во время пандемии
2 апреля, 13:53Распространение нового коронавируса
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
374642893
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Общество
Популярные комментарии
О чём вообще речь? Кого не спрошу - все сидят за свой счёт и проедают (у кого есть они) накопления. Например у меня были отложены деньги на ремонт автомобиля, вот на них мы сейчаси живём. Кредит я гашу исправно, квартплату плачу. А где помощь то?
26 апреля, 22:03
Балалайку пропил доедаю медведя
6500003
А нас как то сейчас поддерживают?
26 апреля, 22:11
Андрей Эщкере
4430003
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Глава Минздрава предложил перенести ЕГЭ на август-сентябрь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:44В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 16361
13:43Астрономы раскрыли загадки атмосферы Юпитера
13:43Почти 70 тысяч ветеранов получили льготные лекарства, сообщила Голикова
13:43Москва и Вашингтон продолжат контакты по стратегической стабильности
13:42Лукашенко уверен, что Белоруссия с божьей помощью победит COVID-19
13:41В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 14,8 тысячи
13:40Голикова рассказала о выплатах к 75-летию Победы
13:40Министры обороны России и Китая обсудили взаимодействие в период пандемии
13:39Пенсионный фонд упростил получение выплаты на детей до трех лет
13:36Названа причина приостановки торгов на Мосбирже
13:36Голикова: регионы продолжат поддержку ветеранов в обеспечении жильем
13:35Всероссийская цифровая библиотека Победы начнет работу 9 мая
13:35Посол России вручил юбилейные медали ветеранам Красной армии в Берлине
13:32Все нормативные акты для выплат ветеранам подготовлены, заявил Мишустин
13:32Мурашко оценил работу системы ОМС в условиях коронавируса
13:32В Пермском крае умер двадцатый пациент с коронавирусом
13:29Мурашко рассказал о балансе госпитализации и выписки пациентов с COVID-19
13:29В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:29Источник сообщил о COVID-19 у протоиерея Димитрия Смирнова
13:28Более миллиона ветеранов ВОВ уже получили выплаты, заявил Силуанов
Лента новостейМолния