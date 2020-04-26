Минфин готов поддерживать россиян в случае продления эпидемии

По словам министра финансов, власти готовы к продолжению такой ситуации столько, сколько потребуется, несмотря на то что это дорого обходится бюджету. "Внутри бюджета мы направим около 2,8% (ВВП) дополнительных ресурсов — как в виде прямой бюджетной помощи, так и в виде гарантийной поддержки, о которой мы с вами говорили, на меры, которые позволят минимизировать последствия этой пандемии как для наших граждан, так и для экономики", — сказал он.

"Да, бюджет в этом году у нас будет дефицитный, но ситуация такова, что здесь мы готовы идти на те издержки и дополнительные траты, которые позволят нам принять все необходимые меры, чтобы в меньшей степени наши граждане почувствовали последствия негативных явлений", — заявил Силуанов. Он отметил, что российская и мировая экономики сейчас столкнулись с новыми непредсказуемыми вызовами и сейчас ищется выход из этой ситуации, а правительства и центральные банки всех стран принимают меры поддержки и стимулирования экономики.