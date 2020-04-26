В США расширили список симптомов коронавируса

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) добавил шесть симптомов в описание коронавируса, размещенное на сайте ведомства.
Теперь в список симптомов вошли озноб, дрожь с ознобом, мышечная боль, боль в горле и потеря чувства вкуса или обоняния. Об этих симптомах часто говорили заболевшие.
Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.
В США уже более 950 тысяч подтвержденных случаев вируса, более 54 тысяч человек умерли.
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