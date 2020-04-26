Оклахома попросила Трампа объявить COVID-19 стихийным бедствием

"Мы просим администрацию объявить пандемию COVID-19 форс-мажорным обстоятельством или стихийным бедствием для единственной цели — защитить производителей", - говорится в письме. В особенности это необходимо для того, чтобы производители не лишились арендованных участков из-за прекратившейся добычи нефти.