Ответы на главные вопросы: о пропусках, самоизоляции и полицейских

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. На самые актуальные вопросы, связанные с режимом самоизоляции, электронными пропусками и мерами по борьбе с коронавирусом, проекту "Хорошие новости" ответил Юрий Шаркович, лидер общественного движения "Гражданин", член рабочей группы Общественной палаты России по защите прав пользователей сети Интернет, развитию и обеспечению безопасности интернета.

— Как себя вести с сотрудниками правоохранительных органов, если они интересуются целью вашего передвижения?

— Сотрудники полиции могут спросить вас об этом, попросить показать электронный пропуск и документ, удостоверяющий личность. В условиях режима повышенной готовности я рекомендую брать с собой паспорт всегда, даже если вы выносите мусор.

На обращение сотрудника полиции нужно реагировать спокойно, не нервничать, не паниковать, так как он находится на страже вашей безопасности и действует в рамках законодательства. На его вопросы стоит отвечать честно. Вежливый рассказ о том, что вы идете в продуктовый магазин или аптеку, — залог того, что общение со стражами порядка не доставит неудобств.

— Нарушает ли запрет на нахождение в парках и на детских площадках право на свободу передвижений человека, не подпадающего под карантин?

— Полицейские вправе попросить вас не находиться на улице с праздной целью — в соответствии с приказами в рамках части третьей статьи 55 Конституции России и поправок, внесенных 1 апреля 2020 года в Федеральный закон № 68 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Согласно этим поправкам губернаторы и мэры вправе устанавливать обязательные правила поведения граждан, к которым относится ограничение передвижений. Они тоже регламентированы нормативно-правовыми актами, и это не противоречит Конституции России, принятой в 1993 году, так как согласно статье восьмой главного закона страны право людей на передвижение может быть ограничено в том числе в случае опасности распространения инфекционных заболеваний.

Штрафы за нарушение этих ограничений установлены согласно поправкам в КоАП и Уголовный кодекс России от 1 апреля 2020 года (ч. 2 и 3 ст. 6.3 КоАП России, ст.20.6.1 КоАП России, ст. 236 УК России).

— Почему подошли именно ко мне?

— Важно понимать, что у полицейских нет цели оформить протокол, выписать вам штраф. В первую очередь он уведомит вас о действии режима повышенной готовности, представится по званию, имени и фамилии. Возможно, сотрудник органов решил, что вы обеспокоены, и хочет узнать, не требуется ли вам какая-либо помощь.

— На что полицейские обращают внимание?

— Заглянув в ваш паспорт, они посмотрят на прописку. Так они будут понимать, насколько далеко вы находитесь от дома на случай, если вам потребуется помощь. Во-вторых, они могут сверить ваши данные со списком лиц, у которых подтверждена коронавирусная инфекция и общавшихся с зараженными, — это нужно для предотвращения распространения COVID-19. Данные о людях, обязанных соблюдать карантин, поступают из медорганизаций в реестр Роспотребнадзора, и он доступен полицейским.

Прописка важна и для полицейских, проверяющих ваш электронный пропуск при передвижении на транспорте в качестве одного из данных, подтверждающих валидность вашего пропуска.

Стражи порядка обучены выявлять подозрительное поведение, нестабильное психическое состояние. Они умеют отличать ложь от правды, поэтому если вы соврете о цели своего путешествия на улицу, это уже вызовет подозрение.

— Как быть одиноким и пожилым людям при встрече с представителями правопорядка?

— Одинокие пожилые люди, которым не хватает общения и прогулок на самоизоляции, часто не соблюдают социальную дистанцию. Полицейский имеет право попросить отнестись к этому серьезно: рядом с каждым из нас может оказаться нарушитель карантина или потенциально зараженный человек.

Часто выходить на улицу не стоит. Мы все равны перед законом, и если в целом законопослушные граждане начнут нарушать режим самоизоляции ради прогулок, этой же лазейкой обязательно воспользуются те, кто имеет злой умысел.

Пожилые люди, уставшие сидеть дома, тоже уже стремятся выйти погулять и на просьбы полицейских иногда реагируют агрессивно. Этого делать не стоит, так как полицейские могут вынести законное требование вернуться домой, основываясь на норме права.

— Как уехать из Москвы на дачу и вернуться обратно всей семьей?

— Для того чтобы уехать, необходимо оформить электронный пропуск на каждого человека в машине в возрасте старше 14 лет. Документ действует одни сутки, и, если вы планируете вернуться в тот же день, достаточно один раз оформить его. Это пропуск на "иные цели", в неделю можно получить всего два таких пропуска, поэтому даты поездок стоит планировать заранее. Цифровой пропуск привязан к номеру авто.

Представитель правопорядка может попросить вас показать код пропуска и удостоверение личности. Для этого вам нужно иметь с собой паспорт. Водительские права, рабочая "корочка" таким документом не являются.

На сайтах правительства Москвы и Подмосковья, на портале "Недома" и на сайте госуслуг можно найти подробные инструкции, которые необходимо соблюдать во время режима повышенной готовности.

— Что будет делать сотрудник ГИБДД при проверке?

— Сотрудники ГИБДД и ГАИ также наделены полномочиями интересоваться целью поездки, сверять ваш электронный пропуск и паспорт, чтобы убедиться в том, что цифровой документ не поддельный.

Стоит быть готовым ответить на дополнительные вопросы: о дальности поездки, о том, кто и к кому с вами едет. Проверяющий ваши документы обязательно напомнит о том, что для возвращения вам придется заказывать еще один пропуск.

Задача полицейских на дороге —– информировать законопослушных граждан и предупреждать серьезные нарушения. Но если кому-то удастся проскользнуть без пропуска, то действующая в Москве и Подмосковье видеофиксация на дорогах и в общественном транспорте обнаружит нарушителя.

— Может ли сотрудник метрополитена не пустить в метро?

— Он является должностным лицом и может попросить проверить вашу карту "Тройка". Он не может вас задержать или осмотреть ваш паспорт и сумку. Но при сопротивлении оперативно вызовет сотрудника полиции. Они оказывают содействие в режиме повышенной готовности.

Если у вас будет температура, то при наличии пропуска и карты "Тройка" сотрудник метро не может вас не пустить в транспорт, особенно если вы едете к врачу и у вас есть электронная запись или амбулаторный лист.

— Как быть матерям-одиночкам при встрече с полицейским, у которых дома остался ребенок?

— Детям, как и пожилым людям, нежелательно выходить на улицу. Если матери-одиночке, которой не с кем оставить ребенка, нужно сходить в магазин или на молочную кухню, можно взять ребенка с собой или вызвать социальную службу, обратиться к волонтерам, службам доставки продуктов и к родственникам, живущим поблизости.

— Почему не стоит опасаться встречи со стражами порядка и в каком случае выписывают штрафы?

— Сотрудники МВД не выписывают штрафы, поэтому нет смысла их бояться. Да, они могут составить протокол, но у вас есть время его обжаловать. Штраф — это назначенная судом мера за нарушение действующих федеральных и региональных законов.

А главное, если человек ведет себя спокойно, вежливо и говорит, что идет ухаживать за пожилым родственником и животным, то ему, скорее, сам полицейский поможет. Если вы не сделали пропуск или не взяли паспорт, полицейские будут действовать по ситуации и даже могут сопроводить вас до места проживания.

— Как защититься от мошеннических штрафов?

— Уже появилась такая тенденция, что людям приходят поддельные штрафы. Если вы нашли в своем почтовом ящике письмо, похожее на штраф государственного образца за нарушение режима самоизоляции, тогда вам надо связаться по телефону с официальным организатором перевозок (имеется в виду метрополитен и наземный транспорт, такси), зайти на портал mos.ru или на сайт ГИБДД и уточнить, выписывали ли вам такой штраф. Многие автолюбители пользуются официальным мобильным приложением, которое показывает наличие штрафов, в том числе за нарушение самоизоляции.

Проверить законность документа также можно на сайте госуслуг вашего региона.

Люди, не владеющие компьютером и интернетом, могут позвонить на горячую линию по коронавирусной ситуации и таким образом уточнить правомерность полученного документа.

Сейчас это редкий случай, но от него в первую очередь не застрахованы пожилые люди и ветераны: им звонят из якобы банков и других компаний. Тогда нужно положить трубку и связаться с управой своего района или социальной службой и там уточнить информацию.

Узнать больше о приемах мошенников можно на сетевых ресурсах МВД и ГИБДД по хештегам #МВДопровергает и #МВДинформирует. В рамках этих рубрик рассказывается, как защититься.

— Какие спорные ситуации возникают в связи с пропускным режимом?

— Сейчас общественное движение "Гражданин" сталкивается с большим количеством неоднозначных моментов. В рамках всемирной пандемии ставить под сомнение действия правоохранительных органов, направленные на пресечение распространения заразы, неэтично и крайне странно. Однако уже были случаи, когда люди специально находились на огороженных зонах — детских площадках и в парках, — намеренно провоцировали полицейских, якобы чтобы отстоять конституционное право на свободу передвижений. В этой ситуации не стоит спорить с полицейским и надо просто подчиниться вежливому, но настойчивому требованию.

— В каких случаях граждане снимают диалог с полицейскими на камеру и кому это нужно?