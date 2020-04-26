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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T21:14
https://ria.ru/20200426/1570600966.html
В США число случаев коронавируса превысило 950 тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396482_0:159:3072:1886_1036x0_80_0_0_9ff2312c4dabf9e64464828f540ac4cd.jpg
РИА Новости

В США число случаев коронавируса превысило 950 тысяч

21:14 26.04.2020
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© REUTERS / Brian SnyderМединский работник берет мазок для проведения анализа на коронавирус в больнице в Сомервилле
Мединский работник берет мазок для проведения анализа на коронавирус в больнице в Сомервилле
© REUTERS / Brian Snyder
Мединский работник берет мазок для проведения анализа на коронавирус в больнице в Сомервилле
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Число случаев коронавируса в США превысило 950 тысяч, более 54 тысяч человек умерли, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты.
Число заражений составило 954 182, умерли 54 573 человек, сообщил университет, который суммирует результаты федеральной и местной статистики, а также сообщения СМИ.
США с большим отрывом лидируют в мире по обоим показателям.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
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