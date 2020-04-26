В США число случаев коронавируса превысило 950 тысяч

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Число случаев коронавируса в США превысило 950 тысяч, более 54 тысяч человек умерли, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты.
Число заражений составило 954 182, умерли 54 573 человек, сообщил университет, который суммирует результаты федеральной и местной статистики, а также сообщения СМИ.
США с большим отрывом лидируют в мире по обоим показателям.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.