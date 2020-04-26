В российских военных вузах выявили коронавирус у 779 курсантов

"Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования - 779 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 304 человека, в изоляторах по месту службы – 354 человека, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 9 человек, изолированы на дому – 112 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, коронавирус подтвержден уже у 192 человек из довузовских учебных заведений, среди которых преподаватели и воспитанники. Уточняется, что в госпиталях Минобороны находятся 8 человек, в изоляторах учебных заведений – 15 человек. Также в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 9 человек, в домах отдыха Минобороны – 160 человек.