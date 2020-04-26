В Израиле число жертв коронавируса превысило 200 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле с утра воскресенья выросло на 45 человек и достигло 15 443, общее число умерших увеличилось на два, до 201, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно данным министерства на 20.00 воскресенья, число больных в тяжелом состоянии выросло до 133, из них 99 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких.
С утра воскресенья 129 человек выздоровели, общее число выздоровевших составило 6 731 человек.
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