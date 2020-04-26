В Чернобыльской зоне ликвидировали все источники огня

КИЕВ, 26 апр – РИА Новости. Украинские спасатели ликвидировали все источники огня в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пожары уничтожили более 11 тысяч гектаров леса в Чернобыльской зоне.
"Проинспектировали вместе с Владимиром Зеленским ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Все источники огня ликвидированы. Угроз нет. Идет работа спасателей по тлеющим торфяникам. Волна пожаров сбита. Благодарю спасателей и лесников за работу", - написал Аваков в своем Twitter.
В воскресенье вечером госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели продолжают работу на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия по-прежнему направлены на локализацию двух очагов, захватывающих села Кривая Гора, Рудьки и Буряковка.
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Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля на площади 20 гектаров, позже зона увеличилась до 35 гектаров. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализовать, и планировала потушить его окончательно в течение нескольких дней. Однако сильный ветер вновь способствовал распространению пожара. Спасателям удалось не допустить огонь к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами. Превышения радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было. Спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. При этом также были задержаны два человека, которые подозреваются в причастности к возникновению возгораний в Чернобыльской зоне.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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