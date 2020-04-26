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2020-04-26T21:27
https://ria.ru/20200426/1570600352.html
Киселев заявил о зашкаливающем количестве памятников Ленину в России
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570390097_0:192:3072:1920_1036x0_80_0_0_9406fd7f4abb8eb297b0f5d03e819e7c.jpg
РИА Новости

Киселев заявил о зашкаливающем количестве памятников Ленину в России

20:27 26.04.2020 (обновлено: 21:27 26.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПамятник В. И. Ленину на ВДНХ в Москве
Памятник В. И. Ленину на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Памятник В. И. Ленину на ВДНХ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Телеведущий и журналист Дмитрий Киселев в своей авторской программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил, что количество памятников Владимиру Ленину в стране "непропорционально зашкаливает", и призвал подумать, что делать с теми монументами, у которых нет художественной ценности.
"Странное дело. За тело Ленина у нас официально отвечает ФСО. Конкретно ухаживает за ним Институт растениеводства. Раз в два-три года Ленину шьют новый костюм, меняют сорочку и повязывают галстук. Памятники Ленину защищены государством. А кто отвечает за Ленина как за персонажа истории — не очень понятно. Он по-прежнему фигура раздора и сомнений", — сказал Киселев.
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Он также отметил, что количество памятников Ленину в стране "непропорционально зашкаливает".
"Если оценивать в рыночных категориях, то доля статуй Ленина монопольна. <...> Ведь памятных знаков Ленину — от статуй до досок — в России порядка 100 тысяч, а Пушкину, например, — лишь полторы сотни. А Петру Великому — даже менее сотни. Как быть? На мой взгляд, эту ленинскую монополию надо признать, с ней не согласиться и пропорции изменить. Сохранить монументальные произведения и оценить актуальность тех, что из гипса или на скорую руку отлиты из бетона", — отметил Киселев.
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Популярные комментарии
Все что касается России надо подправить, исправить, переписать и т.д. Всех прям распирает от наших памятников. Ни одну страну мира так не обсуждают, в отношении, наших памятников. Странно, что мы у себя внутри позволяем это делать.
26 апреля, 20:38
ВВладимир
134100017
К черту беса
26 апреля, 20:50
Дмитрий Донской
16000346
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