Киселев заявил о зашкаливающем количестве памятников Ленину в России

"Странное дело. За тело Ленина у нас официально отвечает ФСО. Конкретно ухаживает за ним Институт растениеводства. Раз в два-три года Ленину шьют новый костюм, меняют сорочку и повязывают галстук. Памятники Ленину защищены государством. А кто отвечает за Ленина как за персонажа истории — не очень понятно. Он по-прежнему фигура раздора и сомнений", — сказал Киселев.

"Если оценивать в рыночных категориях, то доля статуй Ленина монопольна. <...> Ведь памятных знаков Ленину — от статуй до досок — в России порядка 100 тысяч, а Пушкину, например, — лишь полторы сотни. А Петру Великому — даже менее сотни. Как быть? На мой взгляд, эту ленинскую монополию надо признать, с ней не согласиться и пропорции изменить. Сохранить монументальные произведения и оценить актуальность тех, что из гипса или на скорую руку отлиты из бетона", — отметил Киселев.