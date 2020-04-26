В Генконсульстве рассказали о вывозном рейсе из Вьетнама

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Почти 200 россиян попали в список пассажиров вывозного рейса из вьетнамского города Камрань в Новосибирск и Иркутск, сообщило Генконсульство РФ в Хошимине.
"Благодаря нашим с вами совместным усилиям удалось сформировать полный вывозной рейс на 27 апреля, который уже насчитывает 192 пассажира!" - говорится в сообщении генконсульства в Telegram.
В нем приводится подробная инструкция для тех, кто хочет вылететь на родину рейсом в понедельник.
Регистрация на рейс была возможна для жителей всех регионов России.
Предыдущим вывозным рейсом из города Камрань в Новосибирск 20 апреля вернулись 149 россиян.
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