В Генконсульстве рассказали о вывозном рейсе из Вьетнама

Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Почти 200 россиян попали в список пассажиров вывозного рейса из вьетнамского города Новосибирск и Почти 200 россиян попали в список пассажиров вывозного рейса из вьетнамского города Камрань Иркутск , сообщило Генконсульство РФ в Хошимине.

"Благодаря нашим с вами совместным усилиям удалось сформировать полный вывозной рейс на 27 апреля, который уже насчитывает 192 пассажира!" - говорится в сообщении генконсульства в Telegram.

В нем приводится подробная инструкция для тех, кто хочет вылететь на родину рейсом в понедельник.

Регистрация на рейс была возможна для жителей всех регионов России.

Предыдущим вывозным рейсом из города Камрань в Новосибирск 20 апреля вернулись 149 россиян.