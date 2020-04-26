Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал еще о двух авариях

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. До взрыва реактора в энергоблоке номер четыре в апреле 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошло еще две аварии, рассказал бывший инспектор пожарной безопасности станции Петр Шаврей в интервью порталу "Обозреватель".
"Однажды при загрузке топлива сорвался стержень с топливом и разбил охлаждающую рубашку. Тогда была большая утечка радиации. По всей территории станции грунт глубиной с метр сняли. Город Припять мыли, машины у нас позабирали", — поделился воспоминаниями он, не уточнив конкретных дат.
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Тогда, по словам Шаврея, у некоторых сотрудников станции появилась слабость, тошнота и рвота. После этого ЧП "один за другим" в клинике умерли шесть человек из одной бригады, добавил он.
Вторая авария произошла спустя полгода после первой в турбинном цехе.
"Загружали ротор, и он сорвался, полетел, и произошла утечка водорода. Если бы в тот момент были сварочные работы, то был бы взрыв, станция бы просто рухнула", — предположил Шаврей.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в России составила почти 60 тысяч километров территорий с населением в 2,6 миллиона человек; на Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях, в Белоруссии — 46,5 тысячи квадратных километров.
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