Во Франции число жертв коронавируса превысило 22,8 тысячи человек

ПАРИЖ, 26 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом во Франции превысило 124,5 тысячи, жертвами болезни стали более 22,8 тысячи человек, сообщает в воскресенье Генеральная дирекция здравоохранения страны.
"Во Франции число подтвержденных случаев заболевания составляет 124 575 человек. Сейчас в больницах с коронавирусом остаются 28 217 человек, что на пять человек меньше, чем вчера", - говорится в коммюнике.
С начала эпидемии коронавируса во Франции лечение в больницах "проходили 87 985 человек, и 44 903 человека из них вернулись домой, и это без учета десятков тысяч человек, которые излечились" без госпитализации.
"С 1 марта мы оплакиваем 22 856 смертей, связанных с COVID-19, из них 14 202 человека умерли в больницах, а 8654 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - отмечают в дирекции.
Накануне власти Франции сообщали о 124 114 заболевших и 22 614 умерших.
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