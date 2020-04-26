Во Франции число жертв коронавируса превысило 22,8 тысячи человек

"Во Франции число подтвержденных случаев заболевания составляет 124 575 человек. Сейчас в больницах с коронавирусом остаются 28 217 человек, что на пять человек меньше, чем вчера", - говорится в коммюнике.

С начала эпидемии коронавируса во Франции лечение в больницах "проходили 87 985 человек, и 44 903 человека из них вернулись домой, и это без учета десятков тысяч человек, которые излечились" без госпитализации.