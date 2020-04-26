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Религия и мировоззрение
2020-04-26T23:15
https://ria.ru/20200426/1570600027.html
Епископ: лучшие священники Троице-Сергиевой лавры заболели COVID-19
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РИА Новости

Епископ: лучшие священники Троице-Сергиевой лавры заболели COVID-19

20:13 26.04.2020 (обновлено: 23:15 26.04.2020)
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© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской областиТроице-Сергиева лавра
Троице-Сергиева лавра
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ректор Московской духовной академии (МДА) епископ Питирим (Творогов) сообщил о возникшем разделении среди православных из-за закрытия храмов во время пандемии и признал, что именно по настоянию "разгоряченной толпы" верующих Троице-Сергиеву лавру было решено открыть для паломников на время Страстной недели и на саму Пасху, следствием чего стали заболевания священнослужителей монастыря коронавирусом.
"Общая беда, как ни странно, не объединила православных, а резко разделила на тех, кто послушно остался дома, со скорбью лишившись служб Страстной и Светлой седмиц и самое главное - Пасхальной службы, но не лишившись самой Пасхи, и тех, кто не смог не пойти в храмы в эти святые дни", - написал епископ в воскресенье в своем канале в Telegram.
По его мнению, тем, кто любой ценой стремится попасть в храмы, очень трудно признать, что они "были неправы, что не хватило им бескорыстной любви к Богу и сострадательной к ближнему".
"Даже стяжание благодати можно превратить в эгоистическую корысть. Сколько самых изощренных оправданий мы слышим от ревнителей, сколько подтасовок - храм приравняли к аптеке и супермаркету и т.п... Хватит у них сил на покаяние?" - задается вопросом ректор МДА.
Иерарх напомнил, что его ранее очень критиковали за то, что он выступил с призывом не посещать храмы во время эпидемии. По словам Питирима, вместе с ним заразились коронавирусом в последние недели Великого поста насельники лавры иеродиаконы Иннокентий и Михей. При этом, рассказал он, "самым первым ковид-больным в академии оказался студент магистратуры, который пел в лаврском хоре".
Как признал иерарх, больше всего студентов МДА, находящейся на территории лавры, заразились "именно в хорах, где идеальные условия для распространения заразы".
"Священники очень рисковали и рискуют, принимая исповедь. Заражаются те, кто больше всех рискует, кто не бежит от народа, кто смиренно приносит себя в жертву болезни в слабой надежде, что больные прихожане остались дома. Но надежды не оправдались", - написал епископ.
Епископ Русской православной церкви Питирим (Творогов Константин)
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В частности, он рассказал о той ситуации, которая сложилась в лавре в Великий понедельник, за неделю до Пасхи, когда в Москве и Московской области решением санитарных властей и по благословению патриарха были закрыты храмы для прихожан.
"Утро. Врата Троице-Сергиевой Лавры закрыты. Перед ними разгоряченная толпа, требующая открыть Лавру. Протестующие ведут себя очень агрессивно, матерятся. Владыка Парамон открывает Лавру на всю Страстную Седмицу и на Пасху. Мор начался в Великую Пятницу. Самые лучшие священнослужители заболели, некоторые в тяжелой форме. Заболел владыка Парамон, заболел я, заболели лаврские старцы и один наш, академический. В Страстную Пятницу, как и положено, все мы были пригвождены ко кресту. А внизу, как и положено, толпа, требующая чуда. Чуда не произошло", - написал епископ.
Он пояснил, что после этого сразу ряд насельников лавры вынуждены были прекратить служение и начать лечение. При этом ректор МДА отверг упреки в том, что насельники монастыря якобы тем самым "бросили людей".
"Это неправда. Мы могли ответить только одним образом - сами заболеть, чтобы люди, видя наши мучения, пожалели тех, кто еще здоров, пожалели своих епископов, священников, певчих. Находясь в реанимации, умирая от боли и удушья (я сегодня видел этих тяжело больных, стонущих от боли и задыхающихся), мы безмолвно просим наших прихожан: пожалейте нас, пожалейте тех, кто еще жив, еще здоров. Пожалейте врачей - они умирают прямо на службе, не жалея себя. Вы их пожалейте!" - призвал архиерей.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
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Он также выразил мнение, что "в периоды катаклизмов Господь вразумляет людей через власти" - как светские, так и церковные, при этом "никакие старцы и старицы, даже благодатные, прозорливые и т.д., не могут до конца знать, как надо правильно поступать в моменты общественных бедствий и смут". По словам епископа, правильность действий определяют "святейший патриарх, за ним епископы", но и "светские власти тоже бывают вразумляемы от Бога о том, что нужно делать в той или иной патовой ситуации".
"И вот когда перестают слушать власть духовную и светскую, руководствуясь даже самыми благими намерениями, - открывается дорога в ад. Само наказание пришло из-за укоренившейся привычки хулить власти. И оно не ослабнет, если мы будем продолжать критиковать наших руководителей даже за ошибочные действия, которые неизбежны в таких условиях. Нужно иметь понимание, терпение и смирение", - заключил Питирим.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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