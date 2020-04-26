Число случаев коронавируса в мире увеличилось на 85 тысяч

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки возросло почти на 85 тысяч и достигло 2,8 миллионов, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По последним данным ВОЗ, за сутки в мире было зарегистрировано 84 900 новых случаев заражения и 6018 смертей. Таким образом по состоянию на 11.00 мск, общее число заразившихся COVID-19 в мире возросло до 2 804 796, число летальных исходов достигло 193 722.
Большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе - 1 341 851, число смертей в регионе составляет 122 218.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.