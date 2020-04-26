Число случаев коронавируса в мире увеличилось на 85 тысяч

По последним данным ВОЗ, за сутки в мире было зарегистрировано 84 900 новых случаев заражения и 6018 смертей. Таким образом по состоянию на 11.00 мск, общее число заразившихся COVID-19 в мире возросло до 2 804 796, число летальных исходов достигло 193 722.