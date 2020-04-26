Пензенская область планирует закупить 80 аппаратов ИВЛ

"Поставка реанимационного медицинского оборудования (аппаратов для искусственной вентиляции легких) для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, ввод в эксплуатацию медицинского оборудования, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское оборудование", - значится в документации объект закупки.

Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 147,2 миллиона рублей. Это средства бюджета Пензенской области, поступившие из федерального бюджета на оснащение (переоснащение) коечного фонда для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией. Кроме стоимости аппаратов, цена контракта включает ввод их в эксплуатацию, а также обучение медперсонала работе с этими аппаратами.