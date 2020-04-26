Пензенская область планирует закупить 80 аппаратов ИВЛ

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области объявило аукцион на поставку 80 аппаратов ИВЛ для лечения больных коронавирусом, начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 147,2 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.
"Поставка реанимационного медицинского оборудования (аппаратов для искусственной вентиляции легких) для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, ввод в эксплуатацию медицинского оборудования, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское оборудование", - значится в документации объект закупки.
Согласно материалам, заказчик намерен закупить 80 аппаратов ИВЛ для оказания реанимационной помощи больным коронавирусом. Аппараты предназначены для областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, клинической больницы №4, областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова и областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.
Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 147,2 миллиона рублей. Это средства бюджета Пензенской области, поступившие из федерального бюджета на оснащение (переоснащение) коечного фонда для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией. Кроме стоимости аппаратов, цена контракта включает ввод их в эксплуатацию, а также обучение медперсонала работе с этими аппаратами.
Аукцион назначен на 30 апреля.
Заказчик ожидает аппараты ИВЛ в срок 100 календарных дней с момента заключения контракта.
По последим данным, в Пензенской области 261 инфицированный коронавирусом. Четыре пожилых пациента в Пензе находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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