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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T19:49
https://ria.ru/20200426/1570599658.html
В штате Нью-Йорк отметили снижение прироста смертности от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570572949_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_135195f81cce622483771c7a04e554e3.jpg
РИА Новости

В штате Нью-Йорк отметили снижение прироста смертности от коронавируса

19:49 26.04.2020
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© REUTERS / Lucas JacksonСотрудник полицейского управления Нью-Йорка помогает рабочим вынести тело из дома в Бруклине, Нью-Йорк
Сотрудник полицейского управления Нью-Йорка помогает рабочим вынести тело из дома в Бруклине, Нью-Йорк
© REUTERS / Lucas Jackson
НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк постепенно снижается, свидетельствуют данные, которые привел губернатор Эндрю Куомо.
"Число смертей - по-прежнему ужасающая цифра. Вчера скончались 367 человек" , - сказал Куомо.
Всего, по данным властей, в штате скончались 16599 человек.
Между тем график свидетельствует, что смертность постепенно снижается. Если две недели назад в сутки умирали около 700 человек, то всю прошедшую неделю это показатель держался на уровне свыше 430, но не превышал отметку в 500.
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По словам губернатора, наблюдается также снижение общего числа госпитализированных - по данным на субботу цифра составляла более 12 тысяч человек, тогда, как в худшие дни это число превышало 18 тысяч.
Как указал губернатор, число госпитализированных за сутки также снижается - в субботу в больницы поступили 1087 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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142276382
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Нью-Йорк (штат)В мире
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