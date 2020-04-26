В штате Нью-Йорк отметили снижение прироста смертности от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк постепенно снижается, свидетельствуют данные, которые привел губернатор Эндрю Куомо.
"Число смертей - по-прежнему ужасающая цифра. Вчера скончались 367 человек" , - сказал Куомо.
Всего, по данным властей, в штате скончались 16599 человек.
Между тем график свидетельствует, что смертность постепенно снижается. Если две недели назад в сутки умирали около 700 человек, то всю прошедшую неделю это показатель держался на уровне свыше 430, но не превышал отметку в 500.
По словам губернатора, наблюдается также снижение общего числа госпитализированных - по данным на субботу цифра составляла более 12 тысяч человек, тогда, как в худшие дни это число превышало 18 тысяч.
Как указал губернатор, число госпитализированных за сутки также снижается - в субботу в больницы поступили 1087 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
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