В штате Нью-Йорк отметили снижение прироста смертности от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк постепенно снижается, свидетельствуют данные, которые привел губернатор Эндрю Куомо

"Число смертей - по-прежнему ужасающая цифра. Вчера скончались 367 человек" , - сказал Куомо.

Всего, по данным властей, в штате скончались 16599 человек.

Между тем график свидетельствует, что смертность постепенно снижается. Если две недели назад в сутки умирали около 700 человек, то всю прошедшую неделю это показатель держался на уровне свыше 430, но не превышал отметку в 500.

По словам губернатора, наблюдается также снижение общего числа госпитализированных - по данным на субботу цифра составляла более 12 тысяч человек, тогда, как в худшие дни это число превышало 18 тысяч.

Как указал губернатор, число госпитализированных за сутки также снижается - в субботу в больницы поступили 1087 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.