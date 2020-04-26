В Псковской области ввели самоизоляцию для жителей других регионов

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Жители регионов России, приехавшие в . Жители регионов России, приехавшие в Псковскую область после 24 апреля, обязаны не только уведомить об этом местные власти, но и обеспечить двухнедельную самоизоляцию, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников

"Обновил указ по противодействию коронавирусу в Псковской области. Большая часть ограничительных мер продлена до 15 или 31 мая. Но, что особенно важно – в преддверии майских праздников ввели дополнительные ограничения для гостей из других регионов. Все, кто прибыл в Псковскую область после 24 апреля, должны незамедлительно сообщить об этом на телефон оперативного информационного центра. После этого – обязательная самоизоляция на 14 дней", - написал Ведерников в воскресенье на своей странице в Instagram.

Согласно обновленному указу, это предписание не распространяется на россиян, которые приезжают в Псковскую область в служебные командировки или следуют через регион транзитом.

"Если до 15 мая дотерпим, и индекс самоизоляции, статистика заболевших будут держаться в прогнозируемых рамках, начнём шаг за шагом снимать ограничения", - пообещал Ведерников.

Как сообщалось ранее, правительство Псковской области продлило до 31 мая запрет на проведение любых массовых мероприятий. До 15 мая сохраняется запрет на посещение кладбищ, религиозных организаций, общественных пространств, а также ограничение на перемещение между населенным пунктами и муниципальными районами.

Согласно данным областного оперштаба, на воскресенье в Псковской области подтверждены 122 случая коронавируса. Выздоровели 13 человек, 8 скончались.