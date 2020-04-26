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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T19:45
https://ria.ru/20200426/1570599409.html
В Псковской области ввели самоизоляцию для жителей других регионов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570426856_0:0:3033:1706_1036x0_80_0_0_6403c416d20833c86d75b2371500b582.jpg
РИА Новости

В Псковской области ввели самоизоляцию для жителей других регионов

19:45 26.04.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Жители регионов России, приехавшие в Псковскую область после 24 апреля, обязаны не только уведомить об этом местные власти, но и обеспечить двухнедельную самоизоляцию, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
"Обновил указ по противодействию коронавирусу в Псковской области. Большая часть ограничительных мер продлена до 15 или 31 мая. Но, что особенно важно – в преддверии майских праздников ввели дополнительные ограничения для гостей из других регионов. Все, кто прибыл в Псковскую область после 24 апреля, должны незамедлительно сообщить об этом на телефон оперативного информационного центра. После этого – обязательная самоизоляция на 14 дней", - написал Ведерников в воскресенье на своей странице в Instagram.
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Согласно обновленному указу, это предписание не распространяется на россиян, которые приезжают в Псковскую область в служебные командировки или следуют через регион транзитом.
"Если до 15 мая дотерпим, и индекс самоизоляции, статистика заболевших будут держаться в прогнозируемых рамках, начнём шаг за шагом снимать ограничения", - пообещал Ведерников.
Как сообщалось ранее, правительство Псковской области продлило до 31 мая запрет на проведение любых массовых мероприятий. До 15 мая сохраняется запрет на посещение кладбищ, религиозных организаций, общественных пространств, а также ограничение на перемещение между населенным пунктами и муниципальными районами.
Согласно данным областного оперштаба, на воскресенье в Псковской области подтверждены 122 случая коронавируса. Выздоровели 13 человек, 8 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковПсковская областьОбщество
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