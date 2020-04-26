В Италии число жертв коронавируса возросло на 260 человек

РИМ, 26 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Число жертв Число жертв коронавируса COVID-19 в Италии за сутки возросло на 260 до 26 644, следует из сводки службы гражданской обороны страны.

Это самый низкий прирост с 14 марта, когда сообщалось о 175 погибших. В субботу было зарегистрировано 415 смертельных исходов. 27 марта итальянские власти сообщили о рекорде по числу скончавшихся за сутки, который составил 969 смертельных исходов.

Выздоровевшими за сутки объявлены 1808 жителей Италии. Общее число вылечившихся достигло 64 928.

Общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, составило 197 675 с приростом в 2324. В субботу этот показатель вырос на 2357 случаев.

Число зараженных без учета выздоровевших и скончавшихся выросло на 256 после недели сокращения. Накануне падение составило 680 случаев.

Продолжает сокращаться число пациентов палат интенсивной терапии и обычных госпитализированных. Так, больницы покинули 161 зараженный, а из реанимации выписаны 93 больных. Последний показатель стабильно снижается с 4 апреля, сейчас он составляет 2009 пациентов, опустившись до уровня 17 марта.