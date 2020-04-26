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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T19:22
https://ria.ru/20200426/1570598893.html
В Сингапуре число случаев коронавируса увеличилось на 931
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570098119_0:102:3278:1946_1036x0_80_0_0_6ad0e6075ac2e867755ac710c95c5c05.jpg
РИА Новости

В Сингапуре число случаев коронавируса увеличилось на 931

19:22 26.04.2020
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© REUTERS / Edgar SuСкорая помощь в Сингапуре
Скорая помощь в Сингапуре
© REUTERS / Edgar Su
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре превысило 13,6 тысячи, за сутки выявлено около тысячи новых случаев заболевания, сообщает министерство здравоохранения страны.
"По состоянию на 26 апреля 2020, 12.00 (по местному времени, 7.00 мск), мы подтвердили еще 931 случай заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава.
Общее число инфицированных коронавирусом в Сингапуре достигло 13 624, при этом в больницах остаются 1,3 тысячи пациентов, из них 22 в критическом состоянии. За все время в Сингапуре скончались 12 зараженных коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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110400
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗСингапур (страна)В мире
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