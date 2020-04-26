В Сингапуре число случаев коронавируса увеличилось на 931

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре превысило 13,6 тысячи, за сутки выявлено около тысячи новых случаев заболевания, сообщает министерство здравоохранения страны.
"По состоянию на 26 апреля 2020, 12.00 (по местному времени, 7.00 мск), мы подтвердили еще 931 случай заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава.
Общее число инфицированных коронавирусом в Сингапуре достигло 13 624, при этом в больницах остаются 1,3 тысячи пациентов, из них 22 в критическом состоянии. За все время в Сингапуре скончались 12 зараженных коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
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