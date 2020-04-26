Кадыров рассказал о ситуации с коронавирусом в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 26 апр – РИА Новости. Власти Чечни приняли своевременные ограничительные меры, что позволило контролировать ситуацию с COVID-19 в республике, сказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
В Чечне, по данным оперативного штаба по противодействию коронавирусу, в сутки в среднем регистрируется 20-25 случаев инфицирования.
"Принятые вовремя в Чеченской Республике ограничительные меры сегодня позволяют нам контролировать ситуацию с коронавирусной инфекцией", - написал Кадыров в своем Twitter.
По его словам, "вирус стал менее агрессивным, и это обнадёживает".
В Чечне зарегистрировано 387 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 23 выздоровели, шесть человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.