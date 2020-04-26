В Британии число жертв коронавируса возросло на 413 человек

ЛОНДОН, 26 апр - РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании число скончавшихся от коронавируса возросло за сутки на 413, количество заболевших увеличилось на 4463, сообщил министр по делам сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Джордж Юстис в ходе ежедневного брифинга на Даунинг-стрит.
Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса составило 20 732, количество заболевших - 152 840. За сутки было проведено более 29 тысяч тестов на COVID-19, отметил министр.
Днем ранее в британских больницах скончались 813 человек, количество заболевших увеличилось на 4 913 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
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