Котята и лисята: в сафари-парке Приморья прибавление

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Две самки дальневосточных лесных кошек и лисица по кличке Глаша принесли потомство в сафари-парке поселка Шкотово Приморского края. Новоиспеченные матери не подпускают человека близко к своим детенышам. Как две амурские кошки будут делить своих малышей, сотрудники сафари-парка пока не понимают.