2020-04-26T18:40
2020-04-26T18:40
https://ria.ru/20200426/1570597996.html
Котята и лисята: в сафари-парке Приморья прибавление
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РИА Новости
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РИА Новости
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Котята и лисята: в сафари-парке Приморья прибавление
Две самки дальневосточных лесных кошек и лисица по кличке Глаша принесли потомство в сафари-парке поселка Шкотово Приморского края. Новоиспеченные матери не подпускают человека близко к своим детенышам. Как две амурские кошки будут делить своих малышей, сотрудники сафари-парка пока не понимают.
2020-04-26T18:40
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=35653569&type=mp4
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Котята и лисята: в сафари-парке Приморья прибавление
Две самки дальневосточных лесных кошек и лисица по кличке Глаша принесли потомство в сафари-парке поселка Шкотово Приморского края. Новоиспеченные матери не подпускают человека близко к своим детенышам. Как две амурские кошки будут делить своих малышей, сотрудники сафари-парка пока не понимают.
Дальневосточная или амурская лесная кошка обитает на Дальнем востоке, в районе реки Амур, за что и получила свое название. Подвид амурской лесной кошки занесен в Красную книгу.