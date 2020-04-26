Слуцкий выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Кьезы

"Он симпатизировал России, часто бывал в нашей стране... Джульетто Кьеза не был частью западного мейнстрима, он находил в себе силы плыть против течения и отстаивать свои благородные убеждения, навлекая на себя шквал критики европейских СМИ и истеблишмента. Нелегко быть в стороне от общей стаи. Кьеза оставался собой до конца - честным и принципиальным. Глубокие соболезнования родным и близким", - сказал Слуцкий журналистам.