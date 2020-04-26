Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-26T18:34
https://ria.ru/20200426/1570597853.html
Слуцкий выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Кьезы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570594494_0:2:3076:1732_1036x0_80_0_0_73db4361ae0e54da562a26024936756f.jpg
РИА Новости

Слуцкий выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Кьезы

18:34 26.04.2020
2152
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИтальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза
Итальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Итальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий выразил глубокие соболезнования в связи со смертью итальянского журналиста Джульетто Кьезы, отметив, что Кьеза симпатизировал России, не был частью западного мейнстрима и находил в себе силы "плыть против течения".
Ранее в воскресенье известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза скончался в возрасте 79 лет, заявил РИА Новости его друг, президент благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей" (Aiutateci a Salvare i Bambini) Эннио Бордато.
Итальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза
26 апреля, 18:16
Хорошая жизнь Джульетто Кьезы
"Он симпатизировал России, часто бывал в нашей стране... Джульетто Кьеза не был частью западного мейнстрима, он находил в себе силы плыть против течения и отстаивать свои благородные убеждения, навлекая на себя шквал критики европейских СМИ и истеблишмента. Нелегко быть в стороне от общей стаи. Кьеза оставался собой до конца - честным и принципиальным. Глубокие соболезнования родным и близким", - сказал Слуцкий журналистам.
Депутат отметил, что сотрудничал с Кьезой по парламентской и правозащитной линии, в том числе в рамках взаимодействия с Российским фондом мира. Именно по приглашению РФ Кьеза побывал вместе с российской делегацией в Сирии в 2017 году, встречался с сирийским президентом Башаром Асадом, посмотрел базу ВКС РФ в Хмеймиме, уточнил Слуцкий.
Итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза во время визита в Москву. 2014 год
26 апреля, 17:39
Депутат Госдумы назвал Кьезу "душой русского мира в Италии"
3002504
Умер Джульетто КьезаЛеонид СлуцкийДжульетто КьезаГосдума РФВ мире
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:41В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 14,8 тысячи
13:40Голикова рассказала о выплатах к 75-летию Победы
13:40Министры обороны России и Китая обсудили взаимодействие в период пандемии
13:39Пенсионный фонд упростил получение выплаты на детей до трех лет
13:36Названа причина приостановки торгов на Мосбирже
13:36Голикова: регионы продолжат поддержку ветеранов в обеспечении жильем
13:35Всероссийская цифровая библиотека Победы начнет работу 9 мая
13:35Посол России вручил юбилейные медали ветеранам Красной армии в Берлине
13:32Все нормативные акты для выплат ветеранам подготовлены, заявил Мишустин
13:32Мурашко оценил работу системы ОМС в условиях коронавируса
13:32В Пермском крае умер двадцатый пациент с коронавирусом
13:29Мурашко рассказал о балансе госпитализации и выписки пациентов с COVID-19
13:29В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:29Источник сообщил о коронавирусе у протоиерея Димитрия Смирнова
13:28Более миллиона ветеранов ВОВ уже получили выплаты, заявил Силуанов
13:27У главврача госпиталя в Волгограде заподозрили коронавирус
13:26Торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновились
13:24В Югре продлили режим самоизоляции
13:24Мурашко рассказал о беременных пациентках с COVID-19 в тяжелом состоянии
13:22В Марий Эл продлили режим самоизоляции
Лента новостейМолния