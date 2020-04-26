Слуцкий выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Кьезы

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий выразил глубокие соболезнования в связи со смертью итальянского журналиста Джульетто Кьезы, отметив, что Кьеза симпатизировал России, не был частью западного мейнстрима и находил в себе силы "плыть против течения".
Ранее в воскресенье известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза скончался в возрасте 79 лет, заявил РИА Новости его друг, президент благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей" (Aiutateci a Salvare i Bambini) Эннио Бордато.
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"Он симпатизировал России, часто бывал в нашей стране... Джульетто Кьеза не был частью западного мейнстрима, он находил в себе силы плыть против течения и отстаивать свои благородные убеждения, навлекая на себя шквал критики европейских СМИ и истеблишмента. Нелегко быть в стороне от общей стаи. Кьеза оставался собой до конца - честным и принципиальным. Глубокие соболезнования родным и близким", - сказал Слуцкий журналистам.
Депутат отметил, что сотрудничал с Кьезой по парламентской и правозащитной линии, в том числе в рамках взаимодействия с Российским фондом мира. Именно по приглашению РФ Кьеза побывал вместе с российской делегацией в Сирии в 2017 году, встречался с сирийским президентом Башаром Асадом, посмотрел базу ВКС РФ в Хмеймиме, уточнил Слуцкий.
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