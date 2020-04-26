Минздрав Омской области опроверг сообщения о второй смерти из-за COVID-19

ОМСК, 26 апр - РИА Новости. Минздрав Минздрав Омской области заявил о технической ошибке, в результате которой СМИ сообщили о смерти второго пациента в регионе от коронавируса.

Ранее региональные СМИ со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф сообщили, что в Омской области умер второй человек после заражения коронавирусом.

"Информация о том, что у нас в регионе умер второй пациент, зараженный коронавирусом , не соответствует действительности. Имеет место техническая накладка, мы работаем над ее устранением", - сообщили журналистам в пресс-службе минздрава Омской области в воскресенье.

Также в официальном сообществе правительства Омской области в соцсети "ВКонтакте" появилась инфографика о количестве районов, в которых есть зараженные. Согласно этим материалам, заболевшие есть в шести из 32 районов - Азовском, Большереченском, Кормиловском, Москаленском, Омском, Черлакском районах. Количество заболевших за двое суток увеличилось на восемь человек.

"Количество случаев COVID-19 действительно возросло до 62. Однако новых летальных исходов у нас нет. Самый пожилой и непростой из наших пациентов (91-летний житель региона) по-прежнему находится в тяжелом состоянии, но он жив, и мы делаем все для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему", - отметила министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

От инфекции в Омской области вылечились 20 пациентов.