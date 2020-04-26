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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T18:21
https://ria.ru/20200426/1570597498.html
В Калужской области рассказали о случаях коронавируса на предприятиях
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571366_0:0:2762:1554_1036x0_80_0_0_5df6dec3d5b4e2c18d1c655eb2403c7a.jpg
РИА Новости

В Калужской области рассказали о случаях коронавируса на предприятиях

18:21 26.04.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Коронавирус выявлен у ряда работников системообразующих предприятий в Калужской области, которые приступили к работе в начале апреля, сообщил врио губернатора Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях.
В Калужской области несколько важных для федеральной и региональной экономики предприятий приступили к работе 6 апреля, затем врио главы региона расширил этот список предприятий. При этом режим нерабочих дней в регионе продлен до конца апреля.
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В своих соцсетях Шапша ответил на вопросы, которые, по его словам, ему часто задают его читатели. Один из таких вопросов: есть ли случаи заболевания коронавирусом среди работников системообразующих предприятий, которые начали работать в начале апреля?
"Единичные случаи заболевания коронавирусом сотрудниками работающих предприятий есть. Круг их контактов установлен и локализован. Эти люди находятся под наблюдением медиков. Работодателей обязали обеспечить все меры безопасности. Но контакты людей возможны не только на работе, но и в бытовых условиях", - подчеркнул Шапша.
Он также рассказал об оснащенности региональных медиков, которые работают с заболевшими, средствами индивидуальной защиты. По его словам, с этим все в порядке.
"В настоящий момент врачей инфекционной больницы, заболевших коронавирусной инфекцией, нет. Средствами индивидуальной защиты медики обеспечены с двухнедельным запасом. Все меры по защите медперсонала принимаются в полном объеме", - подчеркнул врио губернатора.
В настоящее время в регионе 639 заболевших COVID-19, из них шесть человек выздоровели, восемь человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владислав ШапшаКалужская областьОбщество
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