В Калужской области рассказали о случаях коронавируса на предприятиях

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Коронавирус выявлен у ряда работников системообразующих предприятий в Калужской области, которые приступили к работе в начале апреля, Коронавирус выявлен у ряда работников системообразующих предприятий в Калужской области, которые приступили к работе в начале апреля, сообщил врио губернатора Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях.

Калужской области несколько важных для федеральной и региональной экономики предприятий приступили к работе 6 апреля, затем врио главы региона расширил этот список предприятий. При этом режим нерабочих дней в регионе продлен до конца апреля.

В своих соцсетях Шапша ответил на вопросы, которые, по его словам, ему часто задают его читатели. Один из таких вопросов: есть ли случаи заболевания коронавирусом среди работников системообразующих предприятий, которые начали работать в начале апреля?

"Единичные случаи заболевания коронавирусом сотрудниками работающих предприятий есть. Круг их контактов установлен и локализован. Эти люди находятся под наблюдением медиков. Работодателей обязали обеспечить все меры безопасности. Но контакты людей возможны не только на работе, но и в бытовых условиях", - подчеркнул Шапша.

Он также рассказал об оснащенности региональных медиков, которые работают с заболевшими, средствами индивидуальной защиты. По его словам, с этим все в порядке.

"В настоящий момент врачей инфекционной больницы, заболевших коронавирусной инфекцией, нет. Средствами индивидуальной защиты медики обеспечены с двухнедельным запасом. Все меры по защите медперсонала принимаются в полном объеме", - подчеркнул врио губернатора.

В настоящее время в регионе 639 заболевших COVID-19, из них шесть человек выздоровели, восемь человек скончались.