В МЧС рассказали о дезинфекции объектов инфраструктуры

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Порядка 9 тысяч зданий и сооружений транспортной инфраструктуры уже продезинфицировали с начала апреля в регионах страны сотрудники МЧС, сообщили РИА Новости в воскресенье пресс-службе министерства.
"С начала апреля продезинфицировано 8,7 тысячи зданий и сооружений транспортной инфраструктуры на общей площади более 940 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, специальными дезинфицирующими растворами обработаны более 325 лечебных и 264 образовательных учреждения общей площадью свыше 885 тысяч квадратных метров. Дезинфекция также проведена на более чем 1,3 тысячи объектах социального обслуживания площадью более 840 тысячи квадратных метров.
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