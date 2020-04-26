В МЧС рассказали о дезинфекции объектов инфраструктуры

"С начала апреля продезинфицировано 8,7 тысячи зданий и сооружений транспортной инфраструктуры на общей площади более 940 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, специальными дезинфицирующими растворами обработаны более 325 лечебных и 264 образовательных учреждения общей площадью свыше 885 тысяч квадратных метров. Дезинфекция также проведена на более чем 1,3 тысячи объектах социального обслуживания площадью более 840 тысячи квадратных метров.