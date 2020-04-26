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2020-04-26T18:44
https://ria.ru/20200426/1570597363.html
Капитан дальнего плавания прокомментировал маршрут "Академика Черского"
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РИА Новости

Капитан дальнего плавания прокомментировал маршрут "Академика Черского"

18:12 26.04.2020 (обновлено: 18:44 26.04.2020)
78250
© Фото : Газпром флотКраново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
© Фото : Газпром флот
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Маршрут трубоукладчика "Академик Черский" остается загадкой для всех, заявил капитан дальнего плавания Михаил Омельченко в эфире НСН.
"Это секрет для всех, почему он пошел вокруг Африки", — сказал он.
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По его словам, судно могло пройти по Суэцкому каналу.
"Может быть, было что-то не то по габаритам", — предположил Омельченко.
Капитан дальнего плавания также назвал попытки скрыть истинный маршрут судна бессмысленными.
"Академик Черский" вышел из порта Находка в феврале, после чего неоднократно менял курс.

Санкции против проекта

В конце прошлого года президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против газопровода. Согласно документу, все компании-подрядчики должны были прекратить строительство "Северного потока — 2".
Позднее глава Минэнерго Александр Новак допустил, что проект могут завершить усилиями судна "Академик Черский", однако сначала его нужно оснастить дополнительным оборудованием.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
971631981732
РоссияАкадемик Черский (судно)Северный поток — 2Дональд ТрампАлександр НовакЭкономика
Популярные комментарии
да кому о н сейчас нужен этот севпоток-2
26 апреля, 18:45
AAlmaz
14304081
да просто прикалывается над мировыми СМИ, и всё. А может,команда в города играет. Надо посмотреть, не получается ли цепочки из последовательности портов назначений.
26 апреля, 18:31
Von Stirliz
17560013
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