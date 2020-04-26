Капитан дальнего плавания прокомментировал маршрут "Академика Черского"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Маршрут трубоукладчика "Академик Черский" остается загадкой для всех, заявил капитан дальнего плавания Михаил Омельченко в эфире НСН.
"Это секрет для всех, почему он пошел вокруг Африки", — сказал он.
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По его словам, судно могло пройти по Суэцкому каналу.
"Может быть, было что-то не то по габаритам", — предположил Омельченко.
Капитан дальнего плавания также назвал попытки скрыть истинный маршрут судна бессмысленными.
"Академик Черский" вышел из порта Находка в феврале, после чего неоднократно менял курс.
Санкции против проекта
В конце прошлого года президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против газопровода. Согласно документу, все компании-подрядчики должны были прекратить строительство "Северного потока — 2".
Позднее глава Минэнерго Александр Новак допустил, что проект могут завершить усилиями судна "Академик Черский", однако сначала его нужно оснастить дополнительным оборудованием.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"