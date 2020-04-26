Капитан дальнего плавания прокомментировал маршрут "Академика Черского"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Маршрут трубоукладчика . Маршрут трубоукладчика "Академик Черский" остается загадкой для всех, заявил капитан дальнего плавания Михаил Омельченко в эфире НСН.

"Это секрет для всех, почему он пошел вокруг Африки", — сказал он.

По его словам, судно могло пройти по Суэцкому каналу.

"Может быть, было что-то не то по габаритам", — предположил Омельченко.

Капитан дальнего плавания также назвал попытки скрыть истинный маршрут судна бессмысленными.

"Академик Черский" вышел из порта Находка в феврале, после чего неоднократно менял курс.

Санкции против проекта

В конце прошлого года президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против газопровода. Согласно документу, все компании-подрядчики должны были прекратить строительство "Северного потока — 2".