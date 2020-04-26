В Госдуме попросили ГП проверить сериал "Зулейха открывает глаза"

Режиссер сериала Егор Анашкин, комментируя РИА Новости критику ленты со стороны партии, призвал всех с уважением относиться к тем, кому фильм понравился, а также отметил, что эта картина не имеет никакого отношения к политике. По его словам, ему часто пишут и звонят с положительными отзывами о сериале. Анашкин добавил, что "наша история — это история о прощении, о том, как простая татарская женщина нашла в себе силы и мужество простить своего врага, полюбить его и продолжить жить дальше".