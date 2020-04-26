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2020-04-26T22:46
https://ria.ru/20200426/1570597244.html
В Госдуме попросили ГП проверить сериал "Зулейха открывает глаза"
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РИА Новости

В Госдуме попросили ГП проверить сериал "Зулейха открывает глаза"

18:03 26.04.2020 (обновлено: 22:46 26.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Гаврилов
Сергей Гаврилов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов обратился в Генпрокуратуру и Министерство культуры России с просьбой проверить сериал "Зулейха открывает глаза" на предмет оскорбления чувств верующих, сообщается на официальном сайте комитета.
Ранее представители Духовного собрания мусульман России выразили недоумение и обиду в связи с сериалом, где в одной из серий реальные муфтии были названы политзаключенными.
Съемки многосерийного фильма Зулейха открывает глаза
18 апреля, 20:44Культура
Сериал "Зулейха открывает глаза" просят проверить на оскорбление верующих
"Мною направлены обращения в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить сериал на предмет оскорбления чувств верующих и в Министерство культуры России о прекращении практики использования бюджетных средств на производство фильмов, очерняющих историю страны, раскалывающих общество и оскорбляющих верующих, в том числе руководителей религиозных организаций. Для многонационального народа России очень важно мнение религиозных организаций и общин традиционных конфессий, в частности мусульманской уммы", — цитирует слова Гаврилова сайт.
Ранее партия "Коммунисты России" обратилась в ВГТРК с просьбой остановить трансляцию сериала "Зулейха открывает глаза", так как, по ее мнению, телекартина имеет исторические несоответствия и разобщает людей накануне Дня Победы.
Режиссер сериала Егор Анашкин, комментируя РИА Новости критику ленты со стороны партии, призвал всех с уважением относиться к тем, кому фильм понравился, а также отметил, что эта картина не имеет никакого отношения к политике. По его словам, ему часто пишут и звонят с положительными отзывами о сериале. Анашкин добавил, что "наша история — это история о прощении, о том, как простая татарская женщина нашла в себе силы и мужество простить своего врага, полюбить его и продолжить жить дальше".
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Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Госдума РФГенеральная прокуратура РФСергей ГавриловОбщество
Популярные комментарии
Борьба России с фальсификацией истории обречена на провал, если не будет наведен порядок с изложением истории внутри страны. В том числе - в художественной форме.
26 апреля, 18:10
Владимир Ф. Быченков
155001017
Сразу в НКВД всех, вместе со всеми зрителями и Останкинской телебашней.
26 апреля, 18:13
LKLeopold Kudasov
673903649
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