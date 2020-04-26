Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-26T21:02
https://ria.ru/20200426/1570597178.html
В Омске водитель Mercedes наехал на людей во время незаконных автогонок
https://cdn23.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1036x0_80_0_0_e8c9110f3efd4f52b9255accb4d7f733.jpg
РИА Новости

В Омске водитель Mercedes наехал на людей во время незаконных автогонок

17:58 26.04.2020 (обновлено: 21:02 26.04.2020)
9019
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
ОМСК, 26 апр — РИА Новости. УМВД по Омской области разбирается в обстоятельствах инцидента, который произошел в Омске в субботу во время незаконных автогонок, где 22-летний водитель задним ходом наехал на двух девушек.
Видеозапись происшествия появилась в соцсети "ВКонтакте" в воскресенье, 26 апреля, в группе "Аварийный Омск". На записи видно, как два автомобиля приготовились к старту, по обе стороны от них стоят люди, один из соревнующихся на автомобиле Mercedes внезапно начинает движение задним ходом и врезается в группу людей, слышны женские крики.
"Установлено, что данные события проходили вечером 25 апреля в Советском округе города Омска. Водитель иномарки установлен. Им оказался 22-летний житель города Омска. Сотрудникам полиции он пояснил, что действительно участвовал в заезде и, спутав передачи, допустил наезд на двух девушек", — уточняют журналистам в пресс-службе УМВД по Омской области.
Полицейским водитель рассказал, что отвез пострадавших девушек в травмпункт. Одну из пострадавших, 22-летнюю омичку, сотрудники УМВД нашли. Она рассказала, что "на нее произошел самопроизвольный наезд автомобиля, в котором не было водителя". В УМВД отмечают, что показания девушки тщательно проверят, также устанавливаются другие участники несанкционированных заездов.
Опрос
Вы попадали в ДТП?
Проголосовали:5327
25 февраля, 09:31
На водителя иномарки составили протоколы по трем статьям: за то, что он оставил место ДТП и не уступил дорогу пешеходам, а также за нарушение режима повышенной готовности на территории региона.
1722493423
ОмскПроисшествия
Популярные комментарии
Надо за сам факт организации гонок судить по статье за организацию ОПГ. По сути эти беспредельщики - потенциальные преступники.
26 апреля, 18:09
Валерий Камаев
3610004
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:39Пенсионный фонд упростил получение выплаты на детей до трех лет
13:36Названа причина приостановки торгов на Мосбирже
13:36Голикова: регионы продолжат поддержку ветеранов в обеспечении жильем
13:35Всероссийская цифровая библиотека Победы начнет работу 9 мая
13:35Посол России вручил юбилейные медали ветеранам Красной армии в Берлине
13:32Все нормативные акты для выплат ветеранам подготовлены, заявил Мишустин
13:32Мурашко оценил работу системы ОМС в условиях коронавируса
13:32В Пермском крае умер двадцатый пациент с коронавирусом
13:29Мурашко рассказал о балансе госпитализации и выписки пациентов с COVID-19
13:29В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:29Источник сообщил о коронавирусе у протоиерея Димитрия Смирнова
13:28Более миллиона ветеранов ВОВ уже получили выплаты, заявил Силуанов
13:27У главврача госпиталя в Волгограде заподозрили коронавирус
13:26Торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновились
13:24В Югре продлили режим самоизоляции
13:24Мурашко рассказал о беременных пациентках с COVID-19 в тяжелом состоянии
13:22В Марий Эл продлили режим самоизоляции
13:22МЧС перед праздниками напомнило о пожарах из-за пиротехники
13:20Мурашко рассказал о средствах, предусмотренных на диспансеризацию
13:20Генсек НАТО заявил о готовности союзников защищать друг друга
Лента новостейМолния