В Омске водитель Mercedes наехал на людей во время незаконных автогонок

ОМСК, 26 апр — РИА Новости. УМВД по УМВД по Омской области разбирается в обстоятельствах инцидента, который произошел в Омске в субботу во время незаконных автогонок, где 22-летний водитель задним ходом наехал на двух девушек.

Видеозапись происшествия появилась в соцсети " ВКонтакте " в воскресенье, 26 апреля, в группе " Аварийный Омск ". На записи видно, как два автомобиля приготовились к старту, по обе стороны от них стоят люди, один из соревнующихся на автомобиле Mercedes внезапно начинает движение задним ходом и врезается в группу людей, слышны женские крики.

"Установлено, что данные события проходили вечером 25 апреля в Советском округе города Омска. Водитель иномарки установлен. Им оказался 22-летний житель города Омска. Сотрудникам полиции он пояснил, что действительно участвовал в заезде и, спутав передачи, допустил наезд на двух девушек", — уточняют журналистам в пресс-службе УМВД по Омской области.

Полицейским водитель рассказал, что отвез пострадавших девушек в травмпункт. Одну из пострадавших, 22-летнюю омичку, сотрудники УМВД нашли. Она рассказала, что "на нее произошел самопроизвольный наезд автомобиля, в котором не было водителя". В УМВД отмечают, что показания девушки тщательно проверят, также устанавливаются другие участники несанкционированных заездов.

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