Советник Трампа предрек США безработицу уровня Великой депрессии

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии, предположил старший советник Белого дома Кевин Хассетт.
"Ситуация очень тяжелая. Это крупнейший негативный шок, с которым когда-либо сталкивалась наша экономика. Мы увидим уровень безработицы, приближающийся к уровню, который мы видели во время Великой депрессии", - сказал Хассетт в интервью ABC.
Наиболее высокий показатель безработицы во время Великой депрессии имел место в 1933 году, когда он дошел до 25%. С 1931 по 1940 год безработица оставалась на уровне выше 14%. С тех пор безработица лишь дважды превышала 10% - в 1982 и 2009 годах.
Между тем в марте-феврале 2020 года заявления на пособия по безработице подали 26 миллионов американцев.
Бюджетное управление конгресса прогнозирует, что безработица с 3,8% в I квартале 2020 года составит 14% во II квартале, 16% в III квартале и сократится к концу 2021 года до 10,1%.
14 апреля, 08:00Рекордное падение: экономика США рухнет на 40 процентов