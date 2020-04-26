Советник Трампа предрек США безработицу уровня Великой депрессии

Наиболее высокий показатель безработицы во время Великой депрессии имел место в 1933 году, когда он дошел до 25%. С 1931 по 1940 год безработица оставалась на уровне выше 14%. С тех пор безработица лишь дважды превышала 10% - в 1982 и 2009 годах.