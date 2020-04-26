В Абхазии на мужчину завели дело за вырубку пицундских сосен

"Прокуратурой Гагрского района по результатам рассмотрения материалов, поступивших из природоохранной прокуратуры, дано согласие на возбуждение уголовного дела о незаконной порубке деревьев в отношении гражданина Абхазии. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет", — говорится в сообщении.