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2020-04-26T22:41
https://ria.ru/20200426/1570596960.html
В Абхазии на мужчину завели дело за вырубку пицундских сосен
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РИА Новости

В Абхазии на мужчину завели дело за вырубку пицундских сосен

17:43 26.04.2020 (обновлено: 22:41 26.04.2020)
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© Sputnik / Томас ТхайцукПолицейский автомобиль, Абхазия
Полицейский автомобиль, Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Полицейский автомобиль, Абхазия. Архивное фото
СУХУМ, 26 апр — РИА Новости. Мужчине, вырубившему 17 пицундских сосен в Абхазии, грозит от двух до пяти лет лишения свободы, против него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.
Пицундская сосна занесена в Красную книгу России.
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"Прокуратурой Гагрского района по результатам рассмотрения материалов, поступивших из природоохранной прокуратуры, дано согласие на возбуждение уголовного дела о незаконной порубке деревьев в отношении гражданина Абхазии. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет", — говорится в сообщении.

Уточняется, что с января по март 2020 года в селе Асабулей поселка Гячрыпш Гагрского района, находясь в лесонасаждении, мужчина незаконно вырубил 17 деревьев породы сосна пицундская, причинив тем самым ущерб на сумму 129 тысяч рублей.
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"Подозреваемый задержан и водворен в ИВС Гагрского района", — отмечают в пресс-службе.

На официальном сайте города-курорта сообщается, что пицундская сосновая роща занимает площадь в 200 гектаров и тянется лентой вдоль берега Черного моря на протяжении семи километров. Это самый крупный массив длиннохвойной реликтовой сосны. Средний возраст деревьев — 80 лет, есть отдельные деревья двухсотлетнего возраста. Одной сосне — "Патриарху" — около 500 лет. Ее высота 40 метров, а диаметр 1,5 метра.
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Черное мореГагрский районАбхазияПроисшествия
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