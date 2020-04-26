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2020-04-26T18:21
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Хорошая жизнь Джульетто Кьезы
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РИА Новости

Хорошая жизнь Джульетто Кьезы

18:16 26.04.2020 (обновлено: 18:21 26.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИтальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза
Итальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Итальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза. Архивное фото
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
В Италии на восьмидесятом году жизни умер Джульетто Кьеза.
Практически все посвященные печальному событию некрологи содержат короткую фразу: "скончался большой друг России". И это правда. Социальные сети и СМИ на русском языке переполнены искренними выражениями печали по поводу случившейся утраты.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
26 апреля, 15:13
Косачев назвал журналиста Кьезу человеком удивительной силы духа
Журналистика по своей природе сиюминутна и локальна. Журналисты пишут и говорят о том, что происходит здесь и сейчас. Их — наша — аудитория ограничивается почти исключительно людьми, которые живут в том или ином городе, регионе, максимум стране.
Для профессионала в области СМИ приобрести общенациональную известность — фактически пик профессионального успеха, а для другой страны почти всегда требуются пояснения типа "влиятельный американский публицист", "популярный французский репортер", "лауреат Пулитцеровской премии".
Джульетто Кьеза в подобном уточнении для российской аудитории не нуждался. Любой мало-мальски интересующийся общественно-политической проблематикой человек в России был знаком с этим именем, поскольку подписанные им тексты, выступления и комментарии многие годы регулярно появлялись на страницах и в эфире российских СМИ.
Итальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза
26 апреля, 13:21
Захарова назвала журналиста Кьезу неординарным человеком
Впрочем, это касается не только нашей страны.
Итальянский журналист и общественный деятель Кьеза обладал по-настоящему международной известностью. В "Википедии" — священном писании современной массовой культуры — ему посвящены страницы на 12 языках, причем английская даже обширнее и подробнее, чем итальянская и русская.
Джульетто Кьеза был частью уже почти исчезнувшего феномена, в котором журналистика и общественный активизм не просто идут рука об руку, а неразрывно связаны друг с другом, произрастая одно из другого.
Бросивший ради общественно-политической деятельности физический факультет генуэзского университета Кьеза больше двух десятилетий состоял в итальянской компартии — с конца 60-х и до начала 90-х, когда она была распущена. Он добился в ней немалого успеха, почти десять лет возглавляя молодежную коммунистическую организацию.
Итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза во время визита в Москву. 2014 год
26 апреля, 15:35
Аксенов назвал Кьезу большим другом России
В 1980 году переехал в Москву — в качестве корреспондента "Унита" — и прожил тут двадцать лет, сменив по дороге партийную прессу на общенациональную "Ла Стампа". Он изнутри наблюдал закат и крах СССР, а затем эпоху, которая осталась в памяти нашего общества под названием "лихие 1990-е". Свободное владение русским языком и неизбывную любовь к России он приобрел именно в эти годы.
Кьеза всегда остро чувствовал нерв эпохи, не боясь при этом идти поперек доминирующей тенденции. Он никогда не изменял своим левым убеждениям, даже во времена, когда это было глубоко немодным. Если в 1990-х он интересовался процессами перехода к демократии бывших социалистических стран, то с 2000-х годов его внимание оказалось сосредоточено на вопросах глобализации и ее будущего.
Он писал книги о том, которые становились бестселлерами и переводились на многие языки. Читал лекции, публиковал статьи, проводил исследования и снимал документальные фильмы. Сотрудничал с десятками медиаресурсов на Западе и в России, а также с такими организациями, как американский Институт Кеннана по исследованию СССР и постсоветского пространства и зловещая RAND Corporation. Он баллотировался в Европарламент — в его активе были и победа, и поражение.
Журналист, общественный деятель, член Зиновьевского клуба Джульетто Кьеза
26 апреля, 15:16
В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью журналиста Кьезы
За убеждения его в самых мягких случаях обвиняли в пророссийскости, а худших — просто клеймили "кремлевским наймитом". Шесть лет назад его экстрадировали из Эстонии, куда он приехал с целью прочитать лекцию "Стоит ли Европе боятся России?" — событие, которое, без сомнения, должно быть в резюме любого уважающего себя "агента Москвы".
Джульетто Кьеза прожил хорошую жизнь — интересную, бурную и насыщенную. Он занимался тем, что ему было интересно. Служил тому, во что верил. И успел застать приход новой эпохи, когда то, что он много лет отстаивал, нося ярлык ренегата, становится мейнстримом.
России будет не хватать вас, Джульетто.
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Умер Джульетто КьезаРоссияЕвропарламентДжульетто КьезаИталияАвторыМнение - Авторы
Популярные комментарии
Кто это? Кому этотинтересно?
26 апреля, 20:37
Русский Парень
4000461
Вот это действительно печальная новость. 🙁 Хороший был мужик и для России сделал побольше некоторых наших депутатов. ***RIP***
26 апреля, 19:14
Серый Wolf
6500102
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