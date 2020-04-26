Зеленский предложил разработать план по привлечению туристов в Чернобыль

КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе госагентства по управлению зоной отчуждения Сергею Калашнику разработать план развития территории Чернобыля для привлечения туристов, об этом шла речь во время поездки главы государства в Киевскую область , сообщает пресс-служба офиса президента.

"Владимир Зеленский пообщался с председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергеем Калашником. Президент предложил руководителю Чернобыльской зоны отчуждения представить план развития этой территории", - сообщается на сайте офиса президента.

Калашник со своей стороны заявил о необходимости улучшения инфраструктуры в зоне отчуждения для привлечения туристов после карантина. Также он рассказал о мерах предотвращения пожаров на этой территории.

"Главное, что мы можем сделать – это раннее выявление пожаров с привлечением тепловизоров. Подключаем сюда беспилотники, а также постоянно проводим дежурство, чтобы быстрее на это реагировать. Должна быть размещена техника, должна быть заготовлена вода. Лесом надо заниматься, убирать захламленности, делать пожарные разрывы", - отметил Калашник.

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Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля на площади 20 гектаров, позже зона увеличилась до 35 гектаров. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализовать и планировала потушить его окончательно в течение нескольких дней. Однако сильный ветер вновь способствовал распространению пожара. Спасателям удалось не допустить огонь к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами. Превышения радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было. Спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. При этом также были задержаны два человека, которые подозреваются в причастности к возникновению возгораний в Чернобыльской зоне.