Депутат Рады назвал годовщину аварии в Чернобыле праздником

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко оговорился в прямом эфире и назвал годовщину аварии на Чернобыльской атомной станции праздником, сообщает Strana.Ua.
"Хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник, очень большой, очень важный, эта трагедия — чернобыльская катастрофа. И хочу напомнить всем, не забудьте поздравить, поблагодарить, поклониться всем людям, которые много лет назад защищали нас от этой катастрофы", — заявил Тищенко.
Ему напомнили, что катастрофа — это не праздник, после чего депутат принес извинения и пояснил, что оговорился.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор энергоблока № 4. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока.
26 апреля, 08:44Чернобыль 34 года спустя: эхо крупнейшей техногенной катастрофы ХХ векаВ этот день в 1986 году на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. Взрыв произошел в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности в 01 часов 23 минуты 40 секунд по московскому времени.