Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-26T17:48
https://ria.ru/20200426/1570596599.html
Депутат Рады назвал годовщину аварии в Чернобыле праздником
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40883/14/408831466_0:64:3000:1752_1036x0_80_0_0_540abbef2539c772c6b16c5dbd7e0897.jpg
РИА Новости

Депутат Рады назвал годовщину аварии в Чернобыле праздником

17:31 26.04.2020 (обновлено: 17:48 26.04.2020)
13543
© РИА Новости / Борис Приходько / Перейти в фотобанкЛиквидаторы аварии на ЧАЭС
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС
© РИА Новости / Борис Приходько
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко оговорился в прямом эфире и назвал годовщину аварии на Чернобыльской атомной станции праздником, сообщает Strana.Ua.

"Хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник, очень большой, очень важный, эта трагедия — чернобыльская катастрофа. И хочу напомнить всем, не забудьте поздравить, поблагодарить, поклониться всем людям, которые много лет назад защищали нас от этой катастрофы", — заявил Тищенко.

Ему напомнили, что катастрофа — это не праздник, после чего депутат принес извинения и пояснил, что оговорился.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор энергоблока № 4. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока.
Чернобыль 34 года спустя: эхо крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века
26 апреля, 08:44
Чернобыль 34 года спустя: эхо крупнейшей техногенной катастрофы ХХ векаВ этот день в 1986 году на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. Взрыв произошел в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности в 01 часов 23 минуты 40 секунд по московскому времени.
121151094218
Авария на Чернобыльской АЭСЧернобыльская АЭСВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Умственные способности людей, принимающих законы вна украине налицо... Катастрофы - это праздники, обстрелы своих мирных жителей - борьба с невидимыми оккупантами. Деградация нации налицо.
26 апреля, 18:03
ssector70
2400000
И никто не просил население остаться дома и не выходить на улицу, а сколько жизней смогли бы уберечь
26 апреля, 17:35
Александр Бородин
820106
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:39Пенсионный фонд упростил получение выплаты на детей до трех лет
13:36Названа причина приостановки торгов на Мосбирже
13:36Голикова: регионы продолжат поддержку ветеранов в обеспечении жильем
13:35Всероссийская цифровая библиотека Победы начнет работу 9 мая
13:35Посол России вручил юбилейные медали ветеранам Красной армии в Берлине
13:32Все нормативные акты для выплат ветеранам подготовлены, заявил Мишустин
13:32Мурашко оценил работу системы ОМС в условиях коронавируса
13:32В Пермском крае умер двадцатый пациент с коронавирусом
13:29Мурашко рассказал о балансе госпитализации и выписки пациентов с COVID-19
13:29В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:29Источник сообщил о коронавирусе у протоиерея Димитрия Смирнова
13:28Более миллиона ветеранов ВОВ уже получили выплаты, заявил Силуанов
13:27У главврача госпиталя в Волгограде заподозрили коронавирус
13:26Торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновились
13:24В Югре продлили режим самоизоляции
13:24Мурашко рассказал о беременных пациентках с COVID-19 в тяжелом состоянии
13:22В Марий Эл продлили режим самоизоляции
13:22МЧС перед праздниками напомнило о пожарах из-за пиротехники
13:20Мурашко рассказал о средствах, предусмотренных на диспансеризацию
13:20Генсек НАТО заявил о готовности союзников защищать друг друга
Лента новостейМолния