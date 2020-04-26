Депутат Рады назвал годовщину аварии в Чернобыле праздником

Чернобыль 34 года спустя: эхо крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века В этот день в 1986 году на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. Взрыв произошел в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности в 01 часов 23 минуты 40 секунд по московскому времени.