США направили помощь зараженным COVID-19 морякам с эсминца USS Kidd

"(Корабль – ред.) USS Makin Island, с хирургической бригадой, реанимационным оснащением, системами ИВЛ и оборудованием для тестирования, направляется навстречу (эсминцу) Kidd, на случай, если понадобится медицинская помощь", - говорится в заявлении.

Ранее заболевание коронавирусом было выявлено на нескольких военных кораблях США. Самая массовая вспышка произошла на борту авианосца "Теодор Рузвельт". По последним данным ВМС, коронавирус был выявлен у 833 человек. Еще у 4 105 человек результаты отрицательные, выздоровели 11 моряков. На берег сошли 4 273 человека.