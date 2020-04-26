США направили помощь зараженным COVID-19 морякам с эсминца USS Kidd

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Военно-морские силы США направили корабль USS Makin Island для оказания медицинской помощи морякам эсминца USS Kidd, зараженным коронавирусом, сообщается в официальном блоге ВМС.
"(Корабль – ред.) USS Makin Island, с хирургической бригадой, реанимационным оснащением, системами ИВЛ и оборудованием для тестирования, направляется навстречу (эсминцу) Kidd, на случай, если понадобится медицинская помощь", - говорится в заявлении.
В пятницу официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил, что на борту ракетного эсминца ВМС США USS Kidd зафиксирована вспышка коронавируса. При этом отмечалось, что заболевание не повлияло на готовность корабля к выполнению задач. По состоянию на пятницу COVID-19 подтвердился у 18 моряков. По последним данным, число заражений достигло 33.
Ранее заболевание коронавирусом было выявлено на нескольких военных кораблях США. Самая массовая вспышка произошла на борту авианосца "Теодор Рузвельт". По последним данным ВМС, коронавирус был выявлен у 833 человек. Еще у 4 105 человек результаты отрицательные, выздоровели 11 моряков. На берег сошли 4 273 человека.
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