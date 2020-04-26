Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса

Специалист объяснил, что вероятность заражения и тяжесть заболевания зависят от количества вирусов, которые успели попасть в организм. Соответственно, больше всех рискуют люди, которые находятся рядом с зараженными и сидят в небольших плохо проветриваемых помещениях. Кроме того, "полет" инфекции увеличивается, если выдыхаемый больным человеком воздух смешивается с газами или аэрозолями.