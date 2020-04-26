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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T17:53
https://ria.ru/20200426/1570596429.html
Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569596249_40:0:915:492_1036x0_80_0_0_cdff754a0559eb2f3d15ad321f9abf88.jpg
РИА Новости

Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса

17:20 26.04.2020 (обновлено: 17:53 26.04.2020)
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© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский
© Sputnik / Batyrshin Timur
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
Специалист объяснил, что вероятность заражения и тяжесть заболевания зависят от количества вирусов, которые успели попасть в организм. Соответственно, больше всех рискуют люди, которые находятся рядом с зараженными и сидят в небольших плохо проветриваемых помещениях. Кроме того, "полет" инфекции увеличивается, если выдыхаемый больным человеком воздух смешивается с газами или аэрозолями.
Фотоснимок коронавируса
26 апреля, 06:57Распространение нового коронавируса
Комаровский рассказал об "инфицирующей дозе" коронавируса
"Варианты — курить, проводить ингаляции, дышать кислородом", — отметил он.
Таким образом, по словам Комаровского, больничные палаты возглавляют список мест, где "максимальна вероятность получить высокую инфицирующую дозу, потенциально способную убить".

"Если в ней сухой воздух, нет очень интенсивного проветривания и небольшая площадь, — это вообще идеальный способ повстречаться сразу с десятью инфицирующими дозами. Что, собственно, и подтверждается массовой заболеваемостью и гибелью медицинских работников", — написал врач.

Также среди небезопасных мест Комаровский назвал церкви, казармы, тюрьмы и метро.
По последним данным, в России зафиксировали более 80 тысяч больных COVID-19 (большинство — в Москве), из них 747 погибли, 6767 пациентов вылечились. Общее число зараженных в мире превысило 2,8 миллиона человек, из них свыше 193 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений КомаровскийКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
В Церкви бывает 20-100 человек, а в супермаркете 100-1000 человек, так где больше шансов заразиться? И нет ли здесь целенаправленной кампании против канонической Церкви на Украине? На Украине это четко прослеживается.
26 апреля, 22:11
АПАлександр Перов
13003022
Ну, хоть не Кашпировский, и то хорошо...
26 апреля, 18:47
Von Stirliz
17110009
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