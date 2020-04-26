Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
Специалист объяснил, что вероятность заражения и тяжесть заболевания зависят от количества вирусов, которые успели попасть в организм. Соответственно, больше всех рискуют люди, которые находятся рядом с зараженными и сидят в небольших плохо проветриваемых помещениях. Кроме того, "полет" инфекции увеличивается, если выдыхаемый больным человеком воздух смешивается с газами или аэрозолями.
"Варианты — курить, проводить ингаляции, дышать кислородом", — отметил он.
Таким образом, по словам Комаровского, больничные палаты возглавляют список мест, где "максимальна вероятность получить высокую инфицирующую дозу, потенциально способную убить".
"Если в ней сухой воздух, нет очень интенсивного проветривания и небольшая площадь, — это вообще идеальный способ повстречаться сразу с десятью инфицирующими дозами. Что, собственно, и подтверждается массовой заболеваемостью и гибелью медицинских работников", — написал врач.
Также среди небезопасных мест Комаровский назвал церкви, казармы, тюрьмы и метро.
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