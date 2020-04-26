В Афганистане шесть силовиков погибли при нападении талибов

КАБУЛ, 26 апр - РИА Новости. По меньшей мере шесть сотрудников афганских сил безопасности погибли, четверо были взяты в плен в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Логар на востоке Афганистана, сообщил РИА Новости местный источник.
Согласно источнику, нападение произошло в округе Бараки Барак.
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Как сообщил РИА Новости бывший глава округа Рахимуддин Амин, талибы совершили ряд нападений, после чего между ними и афганскими силами безопасности произошли столкновения на одном из блокпостов.
По сообщению телеканала Tolo News, радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за нападения.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.