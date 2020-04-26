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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T17:15
https://ria.ru/20200426/1570596317.html
В минфине США надеются на быстрое восстановление экономики после июля
https://cdn25.img.ria.ru/images/151247/78/1512477832_0:0:4131:2325_1036x0_80_0_0_af5d8e7e5b0adb49b7356842bf930a3b.jpg
РИА Новости

В минфине США надеются на быстрое восстановление экономики после июля

17:15 26.04.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Стивен Мнучин
Министр финансов США Стивен Мнучин
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Министр финансов США Стивен Мнучин надеется, что американская экономика "откроется" после карантина в мае-июне и начнет быстрое восстановление с июля.
"Я думаю, что по мере того, как мы начнем открывать экономику в мае-июне, мы увидим, что экономика "отскочит" в обратном направлении в июле, августе и сентябре", - сказал Мнучин в интервью Fox News.
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По его словам, он надеется на "значительный" эффект от триллионов долларов, который предоставили власти для поддержки экономики.
При этом бюджетное управление конгресса на этой неделе спрогнозировало, что экономика США сократится в 2020 году на 5,6%. Предполагается, что к концу 2021 года экономика вернется к показателям, близким к началу 2020 года, но это будет зависеть от того, как будет развиваться пандемия коронавируса. При этом эксперты конгресса предполагают, что даже в таком оптимистичном сценарии безработица в США, составлявшая до кризиса около 3,6%, не опустится ниже 10% до конца 2021 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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