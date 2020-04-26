В Курганской области локализовали два крупных очага пожара сухой травы

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Два крупных очага пожара сухой травы и камыша, угрожавших заправочной станции и поселку Смолино в Курганской области, удалось локализовать на общей площади два гектара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В районе поселка Смолино возникло два очага крупных пожаров, один из которых молниеносно распространился по сухой траве и камышу, другой — по постройкам заброшенных дачных участков", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, тушение пожаров осложняли сильные порывы ветра. "Удалось предотвратить распространение огня на автогазозаправочную станцию, поселок Смолино", — добавил собеседник агентства.
Он уточнил, что спустя час крупные очаги, действующие в двух направлениях, удалось локализовать на площади два гектара. К тушению пожара привлечены 61 человек и 14 единиц техники.