Пермскую больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

ПЕРМЬ, 26 апр - РИА Новости. Два отделения пермской городской клинической больницы № 7 закрыты на карантин, Два отделения пермской городской клинической больницы № 7 закрыты на карантин, коронавирус предварительно выявлен у пяти сотрудников медучреждения, указано в Instagram-аккаунте краевого минздрава.

"Отделения терапии и кардиологии пермской городской клинической больницы №7 на ул. Героев Хасана, 24 закрыты на карантин по предписанию главного санитарного врача. У пяти сотрудников отделений выявлен первичный положительный тест на COVID-19. Из них одна сотрудница в краевой клинической больнице, остальные — изолированы дома", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что прием и выписка пациентов осуществляться не будут в течение двух недель. В отделениях больницы остаются 49 пациентов.

"Проведены все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Взяты пробы на исследование у всех сотрудников больницы, результаты отрицательные. Ожидаются результаты тестов пациентов", — уточнили в минздраве.

Горбольница № 7 стала шестым медучреждением, где вводятся "карантинные" мероприятия. Ранее прием и выписка пациентов приостанавливались в отделениях Краснокамской больницы, где проходили лечение люди с пневмонией, районной больнице в поселке Юго-Камском, онкоотделении краевой детской клинической больницы. Двухнедельная обсервация применялась и в краевой инфекционной больнице, но 15 апреля она завершилась.

На этой неделе в режиме обсерватора стали работать терапевтическое и кардиологическое отделения клиники "РЖД-Медицина" Свердловской железной дороги, там была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

За время эпидемии в Пермском крае выявлено 454 случая COVID-19, от болезни скончались четыре человека, излечился 61 пациент.