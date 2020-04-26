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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T16:53
https://ria.ru/20200426/1570595863.html
Пермскую больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570451552_0:0:3212:1807_1036x0_80_0_0_9ec517830e8b05e99bc2138e8d07cef4.jpg
РИА Новости

Пермскую больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

16:53 26.04.2020
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкФельдшер бригады экстренного реагирования
Фельдшер бригады экстренного реагирования
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 26 апр - РИА Новости. Два отделения пермской городской клинической больницы № 7 закрыты на карантин, коронавирус предварительно выявлен у пяти сотрудников медучреждения, указано в Instagram-аккаунте краевого минздрава.
"Отделения терапии и кардиологии пермской городской клинической больницы №7 на ул. Героев Хасана, 24 закрыты на карантин по предписанию главного санитарного врача. У пяти сотрудников отделений выявлен первичный положительный тест на COVID-19. Из них одна сотрудница в краевой клинической больнице, остальные — изолированы дома", — говорится в сообщении.
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В ведомстве добавляют, что прием и выписка пациентов осуществляться не будут в течение двух недель. В отделениях больницы остаются 49 пациентов.
"Проведены все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Взяты пробы на исследование у всех сотрудников больницы, результаты отрицательные. Ожидаются результаты тестов пациентов", — уточнили в минздраве.
Горбольница № 7 стала шестым медучреждением, где вводятся "карантинные" мероприятия. Ранее прием и выписка пациентов приостанавливались в отделениях Краснокамской больницы, где проходили лечение люди с пневмонией, районной больнице в поселке Юго-Камском, онкоотделении краевой детской клинической больницы. Двухнедельная обсервация применялась и в краевой инфекционной больнице, но 15 апреля она завершилась.
На этой неделе в режиме обсерватора стали работать терапевтическое и кардиологическое отделения клиники "РЖД-Медицина" Свердловской железной дороги, там была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.
За время эпидемии в Пермском крае выявлено 454 случая COVID-19, от болезни скончались четыре человека, излечился 61 пациент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ПермьПермский крайОбщество
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