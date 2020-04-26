В Сербии число заразившихся коронавирусом превысило восемь тысяч

БЕЛГРАД, 26 апр – РИА Новости. В Сербии от коронавируса с начала пандемии скончались 156 человек, выявлены более 8 тысяч зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны в воскресенье.
"За сутки выявлены 263 новых зараженных, общее число больных – 8042 человека. Госпитализированы 3044 человека, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 85 пациентов. За сутки скончались еще пятеро граждан, всего с начала пандемии умерли 156 человек", - сообщил минздрав.
Всего в стране вылечились от коронавируса 1182 пациента, смертность составляет 1,94%.
Сербское правительство в воскресенье приняло новые меры по борьбе с распространением коронавируса. Гражданам старше 65 лет разрешили с 27 апреля ежедневно выходить на улицы на полчаса с 18.00 до 1.00. Магазины для пожилых граждан будут открываться по четвергам с 4.00 до 7.00 утра.
Майские праздники полностью пройдут в условиях комендантского часа. Запрет на передвижение граждан вступает в силу в 18.00 четверга и продлится до 5.00 вторника, 4 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф