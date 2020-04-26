В Сербии число заразившихся коронавирусом превысило восемь тысяч

"За сутки выявлены 263 новых зараженных, общее число больных – 8042 человека. Госпитализированы 3044 человека, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 85 пациентов. За сутки скончались еще пятеро граждан, всего с начала пандемии умерли 156 человек", - сообщил минздрав.

Сербское правительство в воскресенье приняло новые меры по борьбе с распространением коронавируса. Гражданам старше 65 лет разрешили с 27 апреля ежедневно выходить на улицы на полчаса с 18.00 до 1.00. Магазины для пожилых граждан будут открываться по четвергам с 4.00 до 7.00 утра.