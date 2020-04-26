Репетировавших парады Победы военных ЗВО вернули в части на карантин

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Задействованные в тренировках Задействованные в тренировках парадов Победы военнослужащие соединений и воинских частей Западного военного округа вернулись в пункты постоянной дислокации и помещены на карантин по месту службы, сообщил в воскресенье командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Всего в тренировках парадов и шествий планировалось участие более 64 тысяч военнослужащих, а также 1,3 тысяч единиц боевой техники в 181 населенном пункте 26 регионов дислокации войск ЗВО.

"Все военнослужащие, привлекаемые к проведению тренировок военных парадов, завершили возвращение в части и помещены на карантин. Военная, специальная и историческая техника поставлены на временное хранение в местах подготовки к парадам", - цитирует Журавлева пресс-служба ЗВО.

Согласно сообщению, участвовавшие в тренировках парадов военнослужащие доставлены к местам службы ведомственным транспортом: транспортной авиацией, железнодорожными эшелонами, автобусами сопровождении военной автомобильной инспекции. Весь транспорт прошёл специальную обработку дезинфицирующими растворами.