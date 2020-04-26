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2020-04-26T16:36
https://ria.ru/20200426/1570595457.html
Сербия не забудет фашистские лагеря Второй мировой, заявил Вучич
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РИА Новости

Сербия не забудет фашистские лагеря Второй мировой, заявил Вучич

16:36 26.04.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 26 апр – РИА Новости. Сербы не забудут фашистские лагеря Второй мировой войны и не позволят переписывать историю, заявил президент Сербии Александр Вучич в день памяти жертв концлагеря Ясеновац.
Вучич в воскресенье возложил венки в память жертв крупнейшего на территории бывшей Югославии фашистского концлагеря Ясеновац. Церемония прошла в одном из мемориальных комплексов жертв концлагеря, который находится в городе Сремска-Митровица на северо-западе Сербии.
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"Не смеем и никогда не забудем (фашистские лагеря и места зверств - ред.) Доню Градину, Ясеновац, Ядовно, Дракуличи, Мотики, Шарговац. Ни один лагерь, молот, нож или пулю, ни одну братскую могилу или преступление против сербского народа. Не забудем ни одного имени тех, кто проводил политику истребления сербского народа", - цитирует администрация президента Сербии.
Руководство Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) в воскресенье почтило память жертв концлагеря Ясеновац на своей территории. Доня Градина находится через реку Саву от расположенной в Хорватии основной части концлагеря Ясеновац, который простирался на 210 квадратных километров, и служила хорватским фашистам-усташам местом уничтожения содержавшихся в лагере и пригоняемых с территории Независимого государства Хорватия (НГХ, 1941-1945 годы) сербов, евреев и цыган.
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В церемонии памяти жертв по случаю 75-летия освобождения Ясеноваца 23 апреля 1945 года вместе с членом президиума БиГ Милорадом Додиком и президентом РС Желькой Цвиянович принял участие посол России в БиГ Петр Иванцов.
"Свято чтим память всех невинно убиенных и погибших в борьбе против фашизма. Освобождение лагеря Ясеновац – великая веха в антифашистской народно-освободительной борьбе, принижать значение которой значит отрицать историческую правду", - заявил глава диппредставительства РФ.
Президент Хорватии и лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович в отличие от предшественницы Колинды Грабар-Китарович 22 апреля лично принял участие в государственных памятных мероприятиях в концлагере Второй мировой войны Ясеновац вместе с премьером Андреем Пленковичем.
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Члены еврейской общины Хорватии, сербского и цыганского меньшинств и антифашистских организаций с 2016 года не участвовали в государственных мероприятиях в Ясеноваце. Они обвиняют власти страны в переписывании истории и релятивизации преступлений хорватских нацистов-усташей, но в этом году из-за коронавируса приняли участие в возложении венков с президентом, премьером, членами правительства и парламента.
Отличительной особенностью концлагеря Ясеновац было уничтожение людей жестокими способами - убийство специальными ножами и молотами, утопление, захоронение и сжигание заживо. Точных данных о количестве жертв Ясеноваца не существует. В различных источниках цифры колеблются от сотен тысяч до миллиона. Мемориальный комплекс Ясеновац содержит сведения о 83 тысячах жертв, половина из которых - женщины и дети.
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Колинда Грабар-КитаровичМилорад ДодикАлександр ВучичВторая мировая война (1939-1945)СербияХорватияВ мире
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