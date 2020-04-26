Способное достроить "Северный поток — 2" судно снова поменяло курс

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Трубоукладчик "Академик Черский" указал курс на Находку, свидетельствуют данные порталов Marine Traffic и Vesselfinder.
В данный момент судно проходит пролив Ла-Манш в направлении Северного моря. До этого в качестве пункта назначения "Академика Черского" указывался британский порт Абердин.
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Трубоукладчик вышел из порта Находка 76 дней назад и постоянно меняет пункт назначения.
Санкции против "Северного потока — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию.
Берлин и Вена поддерживают российский проект, поскольку заинтересованы в надежных поставках топлива. Также за прокладку газопровода выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
При этом против "Северного потока — 2" выступают Литва, Латвия, Польша и Украина, преследующие свои интересы. Также проект критикуют США, планирующие поставлять собственный сжиженный природный газ в Европу.
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В конце прошлого года президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий, в частности, санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Так, работу приостановила компания Allseas, которая занималась прокладкой "Северного потока — 2". Тогда министр энергетики Александр Новак заявил, что проект может быть реализован судном "Академик Черский", однако для его дополнительной подготовки потребуется некоторое время.
В Москве неоднократно отмечали, что этот газопровод носит исключительно экономический характер и отвечает европейским интересам. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала санкции против участников энергетического проекта, назвав их новым витком русофобии.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"