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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T16:19
https://ria.ru/20200426/1570595034.html
В СФО отчитались о подготовке дополнительных коек для больных COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569487717_0:187:2980:1863_1036x0_80_0_0_aea3ed30852b46b2ea66946de7e2d841.jpg
РИА Новости

В СФО отчитались о подготовке дополнительных коек для больных COVID-19

16:19 26.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкКойки для больных с коронавирусной инфекцией
Койки для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Койки для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 26 апр – РИА Новости. Регионы Сибирского федерального округа перевыполнили план по подготовке дополнительных коек для приема больных коронавирусом, вместо необходимых 10,5 тысячи подготовлено 10,8 тысячи, сообщает пресс-служба полпреда президента в СФО Сергея Меняйло.
В воскресенье полпред провел оперативное совещание с главами регионов по противодействию коронавирусу. На нем обсудили ход исполнения поручения президента РФ по подготовке коечного фонда для приема больных коронавирусом. До 28 апреля в регионах Сибири должно быть подготовлено 10,5 тысячи коек.
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"По состоянию на 25 апреля, всего в округе развернуто 10,8 тысячи коек, что составляет 105% от запланированного. Не во всех регионах округа достигнуты плановые показатели по обеспечению аппаратами искусственной вентиляции легких, а также другим специфическим реанимационным оборудованием", - говорится в сообщении.
На совещании, сообщает пресс-служба, был сделан акцент на важности усиления межрегиональной кооперации. К настоящему моменту в сибирских регионах увеличены объемы производства медицинских изделий, комплектующих и расходных материалов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Благодаря этому проведены поставки медоборудования и комплектующих в те регионы, где был их недостаток.
"Необходимо оперативно принять меры, чтобы используя все возможные ресурсы, перераспределив оборудование, обеспечить полную готовность в регионах Сибири для приема больных коронавирусом", – приводятся в сообщении слова Меняйло. Помимо этого, следует начать формировать резервный коечный фонд, который может быть востребован в случае ухудшения ситуации, добавил он.
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Также, по словам полпреда, в преддверии начала туристического сезона важно оградить туристические регионы, такие как республики Алтай, Тыва и Хакасия, от массового посещения, тем более что деятельность всех туристических объектов и зон в настоящее время приостановлена. В целом же межрегиональные связи, особенно грузоперевозки, ограничиваться не должны, считает полпред.
По данным территориальных подразделений Роспотребнадзора, по состоянию на утро 26 апреля в регионах округа за все время эпидемии зарегистрировано 1565 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионах Сибири выздоровело 194 человека, на стационарном лечении находятся более 1,1 тысячи человек, скончались 20 человек, под медицинским наблюдением более 12,8 тысячи человек. Рост выявленных случаев заболевания COVID-19 продолжается. Самые высокие показатели сохраняются в Республике Хакасия – 28,3 случая и в Красноярском крае – 16,3 случаев на 100 тысяч населения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСибирский ФО
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