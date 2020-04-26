В СФО отчитались о подготовке дополнительных коек для больных COVID-19

НОВОСИБИРСК, 26 апр – РИА Новости. Регионы Сибирского федерального округа перевыполнили план по подготовке дополнительных коек для приема больных коронавирусом, вместо необходимых 10,5 тысячи подготовлено 10,8 тысячи, сообщает пресс-служба полпреда президента в СФО Сергея Меняйло.

В воскресенье полпред провел оперативное совещание с главами регионов по противодействию коронавирусу. На нем обсудили ход исполнения поручения президента РФ по подготовке коечного фонда для приема больных коронавирусом. До 28 апреля в регионах Сибири должно быть подготовлено 10,5 тысячи коек.

"По состоянию на 25 апреля, всего в округе развернуто 10,8 тысячи коек, что составляет 105% от запланированного. Не во всех регионах округа достигнуты плановые показатели по обеспечению аппаратами искусственной вентиляции легких, а также другим специфическим реанимационным оборудованием", - говорится в сообщении.

На совещании, сообщает пресс-служба, был сделан акцент на важности усиления межрегиональной кооперации. К настоящему моменту в сибирских регионах увеличены объемы производства медицинских изделий, комплектующих и расходных материалов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Благодаря этому проведены поставки медоборудования и комплектующих в те регионы, где был их недостаток.

"Необходимо оперативно принять меры, чтобы используя все возможные ресурсы, перераспределив оборудование, обеспечить полную готовность в регионах Сибири для приема больных коронавирусом", – приводятся в сообщении слова Меняйло. Помимо этого, следует начать формировать резервный коечный фонд, который может быть востребован в случае ухудшения ситуации, добавил он.

Также, по словам полпреда, в преддверии начала туристического сезона важно оградить туристические регионы, такие как республики Алтай , Тыва и Хакасия, от массового посещения, тем более что деятельность всех туристических объектов и зон в настоящее время приостановлена. В целом же межрегиональные связи, особенно грузоперевозки, ограничиваться не должны, считает полпред.

По данным территориальных подразделений Роспотребнадзора, по состоянию на утро 26 апреля в регионах округа за все время эпидемии зарегистрировано 1565 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионах Сибири выздоровело 194 человека, на стационарном лечении находятся более 1,1 тысячи человек, скончались 20 человек, под медицинским наблюдением более 12,8 тысячи человек. Рост выявленных случаев заболевания COVID-19 продолжается. Самые высокие показатели сохраняются в Республике Хакасия – 28,3 случая и в Красноярском крае – 16,3 случаев на 100 тысяч населения.