В тегеранском метро рассказали о принятых из-за COVID-19 мерах

ТЕГЕРАН, 26 апр – РИА Новости, Антон Быстров. Исполнительный директор компании-оператора тегеранского метрополитена Фарнуш Ноубахт в беседе с РИА Новости рассказал о предпринимаемых подземкой шагах, дав, исходя из полученного за два с лишним месяца опыта жизни в условиях коронавируса, несколько советов коллегам в городах России и других странах.

Тегеранский метрополитен – одна из наиболее оживленных подземок на Ближнем Востоке – накапливает опыт в борьбе с распространением коронавируса. Решив не закрывать станции метро и не останавливать движение поездов по городу, власти вместо этого стараются совершенствовать меры по борьбе с коронавирусом.

Обмен информацией и чистка

Как только коронавирус начал распространяться в Китае , а потом выходить за его пределы, Тегеран обратился в Международный союз общественного транспорта с просьбой разъяснить ситуацию в подземках различных стран, чтобы составить план действий, постоянно консультируясь с минздравом.

"Нам было интересно, что делал Китай. В любом случае, после того, как в метро были первые случаи заболевания, мы дополнили и расширили имевшиеся на этот счет решения. Дезинфекция поездов, вагонов, станций, эскалаторов", - сказал Ноубахт.

Часть сотрудников метрополитена отправили по домам, для других сократили вероятность контакта с пассажирами: рядом с турникетом никто не стоит, наблюдает из-за стекла, безналичная продажа билетов, в том числе через терминалы, выданы средства индивидуальной защиты

"Кроме того, мы закрыли магазины в метро, в особенности продуктовые точки", - добавил он.

Безопасная дистанция

Несмотря на то, что пассажиропоток снизился в несколько раз по сравнению с докоронавирусными днями, и метро не так заполнено, создание физической дистанции между пассажирами было еще одной актуальной задачей тегеранской подземки.

"Пассажиропоток до коронавируса составлял порядка 1,9 миллиона человек (в день), потом статистика стала падать – в середине марта, то есть спустя месяц после начала распространения коронавируса, (ежедневный) пассажиропоток составил порядка 370 тысяч человек", - сказал Ноубахт.

В новогодние праздники (на протяжении двух недель с 20 марта) наблюдался минимум в 100 тысяч пассажиров, но в последнее время поток пассажиров резко вырос: в последние дни, по его словам, метро пользуются порядка 500 тысяч человек в день.

"Однако мы работаем с прицелом на один миллион человек: сократили временные интервалы между поездами на некоторых ветках, увеличив число курсирующих поездов. Это нужно для соблюдения людьми социальной и физической дистанции", - отметил Ноубахт.

У сокращения временных интервалов есть обратная сторона – необходимо привлекать больше сотрудников, чего руководство метро стремится избегать, отметил он.

"Сейчас же мы нанесли разметку в метро. В час-пик соблюдать дистанцию сложнее, в особенности на станциях, где есть переходы на другие ветки. Пассажиров там мы попросили ждать других поездов, чтобы спокойно ехать в более пустых вагонах", - сказал исполнительный директор.

В самом метро

Практически во всех поездах были либо запрещающие знаки - в вагонах на сидениях через одного человека, либо наклейки на полу, создающие дистанцию, что встречалось в основном там, где потенциально могут быть очереди.

Большинство соблюдают дистанцию, а иногда в этом нет необходимости – корреспонденту РИА Новости не пришлось протискиваться сквозь плотный поток людей на станции "Театр-е Шахр", где в обычные дни всегда шумно.

В то же время существующее в иранском метро разделение вагонов на мужские и женские осталось в силе, несмотря на особые условия. Два головных и задних вагона метропоезда выделены исключительно для пассажирок. Там почти всегда свободно, но, несмотря на это, мужчины все равно не могут заходить туда.



Совет

Иран , где в отличие от многих других стран не было жестких мер и запретов на передвижение внутри городов, уже столкнулся с волнообразным пассажиропотоком.

Однако в странах Запада, в том числе в России, ограничения есть, а их снятие по мере ослабления коронавируса обязательно приведет к росту пассажиропотока.

В этой связи глава тегеранского метрополитена посоветовал следующее: "По возможности все равно не выходить из дома, а если такая необходимость есть, и люди вынуждены пользоваться метро, лучше ехать не в час пик".

При этом, по его словам, лучший способ не допустить распространения коронавируса, в котором сошлись все страны – это соблюдать дистанцию.