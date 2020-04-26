Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T20:17
https://ria.ru/20200426/1570594781.html
Глава Бурятии обвинил местных врачей во вспышке коронавируса в регионе
https://cdn25.img.ria.ru/images/155735/28/1557352823_0:0:3234:1819_1036x0_80_0_0_fdf768f706ac2a3baa9a6dcaa2146875.jpg
РИА Новости

Глава Бурятии обвинил местных врачей во вспышке коронавируса в регионе

16:03 26.04.2020 (обновлено: 20:17 26.04.2020)
4066
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Цыденов
Алексей Цыденов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Персонал Городской больницы №4 в Улан-Удэ, где произошла вспышка коронавируса, грубо нарушал все условия карантина и скрывал признаки ОРВИ, маскируя их лекарствами, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на Алексея Цыденова.
Ранее минздрав сообщил, что весь медицинский персонал службы скорой помощи Городской больницы №4 в Улан-Удэ изолирован в обсерватор из-за вспышки коронавируса в лечебном учреждении. За минувшие сутки прирост заболеваемости в республике составил 23 случая, 10 из которых - от очага в больнице №4. Система здравоохранения изыскивает возможности для замены персонала больницы.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
26 апреля, 14:31Распространение нового коронавируса
Попова заявила, что Россия может избежать пика заражения коронавирусом
По словам главы, еще в четверг шла речь о послаблении ограничительных мероприятий, введенных из-за коронавируса. Но из-за инцидента в Городской больнице №4 ситуация с коронавирусной инфекцией серьезно осложнилась. Если ранее в регионе имели место "завозные" случаи, то после инцидента в больнице случилась "внутренняя вспышка".
"В четвертой больнице были грубейшие нарушения. На карантине персонал больницы нарушал все условия карантина, при наличии прятали признаки ОРВИ, принимали лекарства, полоскали горло "Мирамистином", что, безусловно, влияло на показатели анализов. Довели до ситуации, когда у нас такая вспышка. Это медицинские работники прятали признаки болезни", - сказал Цыденов.
По его словам, в настоящее время по республике в целом 217 человек с подтвержденным диагнозом с нарастающим итогом.
Сотрудники полиции на улице Кузнецкий мост в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV
26 апреля, 15:43Распространение нового коронавируса
Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции
"И, конечно, нам четвертая больница дала такую вспышку. Более того, там медсестра заразила мужа, муж - водитель скорой, еще и работал по району. Теперь у нас очаг – весь район. Возникла сложнейшая ситуация, и "подкинули" ее, к сожалению, коллеги - профессиональные образованные медицинские работники", - подчеркнул глава Бурятии.
Он отметил, что из-за вспышки будут введены дополнительные ограничения.
"Мы сегодня будем принимать решение об отзыве допуска к работе тех, кого уже допустили. Будем усиливать ограничительный режим: опять закрывать магазины строительных материалов и все прочие непродовольственные, которые открыли. Парикмахерские услуги будем снова закрывать и принимать усиленные меры для того, чтобы сейчас опять не допустить разрастание инфекции", - сказал он.
Предварительно такой режим вводится "как минимум до 30 апреля".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44Распространение нового коронавируса
Как отличить коронавирусную инфекцию COVID-19 от простуды
414091012
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияУлан-УдэПроисшествия
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:36Названа причина приостановки торгов на Мосбирже
13:36Голикова: регионы продолжат поддержку ветеранов в обеспечении жильем
13:35Всероссийская цифровая библиотека Победы начнет работу 9 мая
13:35Посол России вручил юбилейные медали ветеранам Красной армии в Берлине
13:32Все нормативные акты для выплат ветеранам подготовлены, заявил Мишустин
13:32Мурашко оценил работу системы ОМС в условиях коронавируса
13:32В Пермском крае умер двадцатый пациент с коронавирусом
13:29Мурашко рассказал о балансе госпитализации и выписки пациентов с COVID-19
13:29В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:29Источник сообщил о коронавирусе у протоиерея Димитрия Смирнова
13:28Более миллиона ветеранов ВОВ уже получили выплаты, заявил Силуанов
13:27У главврача госпиталя в Волгограде заподозрили коронавирус
13:26Торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновились
13:24В Югре продлили режим самоизоляции
13:24Мурашко рассказал о беременных пациентках с COVID-19 в тяжелом состоянии
13:22В Марий Эл продлили режим самоизоляции
13:22МЧС перед праздниками напомнило о пожарах из-за пиротехники
13:20Мурашко рассказал о средствах, предусмотренных на диспансеризацию
13:20Генсек НАТО заявил о готовности союзников защищать друг друга
13:17Киркоров рассказал о результатах анализа на коронавирус
Лента новостейМолния