Глава Бурятии обвинил местных врачей во вспышке коронавируса в регионе

КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Персонал Городской больницы №4 в Персонал Городской больницы №4 в Улан-Удэ , где произошла вспышка коронавируса, грубо нарушал все условия карантина и скрывал признаки ОРВИ, маскируя их лекарствами, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на Алексея Цыденова

Ранее минздрав сообщил, что весь медицинский персонал службы скорой помощи Городской больницы №4 в Улан-Удэ изолирован в обсерватор из-за вспышки коронавируса в лечебном учреждении. За минувшие сутки прирост заболеваемости в республике составил 23 случая, 10 из которых - от очага в больнице №4. Система здравоохранения изыскивает возможности для замены персонала больницы.

По словам главы, еще в четверг шла речь о послаблении ограничительных мероприятий, введенных из-за коронавируса. Но из-за инцидента в Городской больнице №4 ситуация с коронавирусной инфекцией серьезно осложнилась. Если ранее в регионе имели место "завозные" случаи, то после инцидента в больнице случилась "внутренняя вспышка".

"В четвертой больнице были грубейшие нарушения. На карантине персонал больницы нарушал все условия карантина, при наличии прятали признаки ОРВИ, принимали лекарства, полоскали горло "Мирамистином", что, безусловно, влияло на показатели анализов. Довели до ситуации, когда у нас такая вспышка. Это медицинские работники прятали признаки болезни", - сказал Цыденов.

По его словам, в настоящее время по республике в целом 217 человек с подтвержденным диагнозом с нарастающим итогом.

"И, конечно, нам четвертая больница дала такую вспышку. Более того, там медсестра заразила мужа, муж - водитель скорой, еще и работал по району. Теперь у нас очаг – весь район. Возникла сложнейшая ситуация, и "подкинули" ее, к сожалению, коллеги - профессиональные образованные медицинские работники", - подчеркнул глава Бурятии.

Он отметил, что из-за вспышки будут введены дополнительные ограничения.

"Мы сегодня будем принимать решение об отзыве допуска к работе тех, кого уже допустили. Будем усиливать ограничительный режим: опять закрывать магазины строительных материалов и все прочие непродовольственные, которые открыли. Парикмахерские услуги будем снова закрывать и принимать усиленные меры для того, чтобы сейчас опять не допустить разрастание инфекции", - сказал он.

Предварительно такой режим вводится "как минимум до 30 апреля".