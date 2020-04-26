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2020-04-26T17:21
https://ria.ru/20200426/1570594752.html
Эксперт прокомментировал сообщения об активности Ким Чен Ына
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал сообщения об активности Ким Чен Ына

16:03 26.04.2020 (обновлено: 17:21 26.04.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛидер КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке
Лидер КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сообщение госрадио КНДР об активности северокорейского лидера Ким Чен Ына на фоне слухов о его болезни и даже смерти является попыткой Пхеньяна отреагировать на информационный хайп в мировых СМИ на эту тему, считает заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО Александр Воронцов.
По данным агентства Рёнхап, государственное радио КНДР утром в воскресенье сообщило об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына, новости появились на фоне слухов о его болезни и даже смерти. По сообщению агентства, радиостанция озвучила, что "товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён". В какой форме была передана благодарность, не уточняется.
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В Госдуме прокомментировали сообщения о здоровье Ким Чен Ына

"То, что сообщили о том, что он активно работает, ну я лично воспринимаю это как их попытку как-то отреагировать на этот информационный хайп, так сказать, который поднялся в мировых СМИ. Как-то им надо было отреагировать вот таким образом, что (Ким Чен Ын) работает с документами", — сказал Воронцов РИА Новости.

В пятничной статье японского еженедельника "Сюкан Гэндай" сообщалось, что врач, оперировавший Ким Чен Ына, сильно нервничал, у него дрожали руки, из-за чего операция продлилась восемь минут вместо одной.
По мнению эксперта, основа той информации, растиражированной многочисленными мировыми СМИ относительно здоровья лидера КНДР, не вызывает доверия и является сомнительной.
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"Что касается того, здоров он или что-то с ним случилось, это классическая схема: какой-то малоизвестный информационный агент или агентство что-то вбрасывает, это начинают сразу тиражировать, подключается весь мир — и уже солидные СМИ это перепечатывают и комментируют. Это обрастает "мясом", домыслами, предположениями, какой-то информационный продукт (получается). Хотя основа не вызывает доверия. Там все эти подробности: какая операция делалась, кто и какими дрожащими руками эту операцию (проводил). Но вот такие подробности, чтобы северяне допустили утечку информации вообще о здоровье лидера, а тем более с такими подробностями, это у экспертов-корееведов вызывает большие сомнения", — пояснил Воронцов.

После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как американский телеканал CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай", в своей информации ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.
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Отсюда и внимание. Пушков объяснил слухи о здоровье Ким Чен Ына
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Ким Чен ЫнКНДРВ мире
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