Эксперт прокомментировал сообщения об активности Ким Чен Ына

"Что касается того, здоров он или что-то с ним случилось, это классическая схема: какой-то малоизвестный информационный агент или агентство что-то вбрасывает, это начинают сразу тиражировать, подключается весь мир — и уже солидные СМИ это перепечатывают и комментируют. Это обрастает "мясом", домыслами, предположениями, какой-то информационный продукт (получается). Хотя основа не вызывает доверия. Там все эти подробности: какая операция делалась, кто и какими дрожащими руками эту операцию (проводил). Но вот такие подробности, чтобы северяне допустили утечку информации вообще о здоровье лидера, а тем более с такими подробностями, это у экспертов-корееведов вызывает большие сомнения", — пояснил Воронцов.